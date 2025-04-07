إلغاء تأشيرات 5 طلاب من جامعة هارفارد بسبب تضامنهم مع فلسطين

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن المكتب الدولي لجامعة هارفارد الأحد أن ثلاثة طلاب وخريجين اثنين حديثين من الجامعة تم إلغاء تأشيراتهم الدراسية وسط حملة القمع التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المتضامنين مع فلسطين.

ولم يُفصح المكتب عن أسماء الطلاب، وأفاد بأنه أحالهم إلى مستشار قانوني. ولم يوضح أسباب إلغاء القيد، ولكن المكتب أفاد بأنه تم خلال مراجعة روتينية للسجلات.

وجاء في بيان للمكتب ” تُقدّر جامعة هارفارد تقديرًا كبيرًا الطلاب والباحثين الدوليين الذين يأتون إلى هنا للتعلم والنمو. إن المواهب التي يجلبونها إلى الحرم الجامعي يوميًا تُعزز قدرتنا على تطوير اكتشافات عالمية المستوى في مجالات ذات تأثير هادف على حياة الناس، مع بناء علاقات إيجابية وحوار يُوسّع آفاق أفراد مجتمعنا. ونحن ملتزمون بمواصلة دعمهم”.

ورفض متحدث باسم الجامعة التعليق.

وشهدت العديد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد فقدان العديد من الطلاب الدوليين تأشيراتهم منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب.

ولم تكن أسباب الإدارة واضحة دائما، ولكن العديد من الحالات البارزة تضمنت سحب التأشيرات والبحث في ترحيل الطلاب الذين شاركوا في المظاهرات التضامنية مع فلسطين في الحرم الجامعي العام الماضي.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في وقت سابق إنه تم سحب مئات التأشيرات.

وأضاف روبيو للصحافيين أواخر الشهر الماضي “نفعل ذلك يوميًا. كلما وجدتُ أحد هؤلاء المجانين، ألغيتُ تأشيرته”.