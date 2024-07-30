إلغاء حفلات تامر حسني وأصالة وهيفا وهبي وعاصي الحلاني في بيروت بسبب التهديدات الاسرائيلية

بيروت-“القدس العربي”:

على وقع التهديدات الاسرائيلية بشن ضربة عسكرية على حزب الله ولبنان الذي كان ولا يزال ينبض بالحفلات الفنية الضخمة، وبسبب البلبلة التي نتجت عن قرار بعض شركات الطيران تعليق رحلاتها إلى مطار بيروت تم في الساعات الماضية إرجاء عدد من الحفلات التي كانت مقررة في مطلع شهر آب/ أغسطس من قبل شركة الانتاج الراعية للحفلات ومن بينها حفلات تامر حسني، اصالة، هيفا وهبي، عاصي الحلاني، سيف نبيل ودي جي أصيل وذلك حفاظاً على سلامة النجوم والجمهور.

وأوضحت شركة Gmh & TMG في بيان أنه بسبب “الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وخصوصاً منها التهديد الأخير للكيان الصهيوني الذي أربك حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت، واستدعى وجود ظروف قاهرة، وحرصاً منا ومن النجوم الذين كانوا سيحيون حفلات الصيف في لبنان على سلامة جمهورهم الكريم، قررنا معاً تأجيل الحفلات التالية:

حفل النجم تامر حسني التي كانت مقررة في 3 أغسطس.

حفل الفنانة أصالة نصري التي كانت مقررة في 1 أغسطس.

الحفل الذي كان سيجمع النجوم، عاصي الحلاني، هيفا وهبي، سيف نبيل، ودي جاي أصيل والتي كانت مقررة في 8 أغسطس”.

وأكدت شركة الانتاج الراعية أنه “لغاية الآن لم يصار بعد إلى تحديد مواعيد جديدة لهذه الحفلات. وعليه فقد دعت الشركة الجمهور إلى زيارة فروع ticketing box office لاسترداد أسعار التذاكر لكل من بادر بالحجز”.

وتعليقاً على إرجاء حفله المقرر في لبنان، أعرب النجم المصري تامر حسني عن “دعمه للبنان وشعبه في ظل الاوضاع الراهنة التي يشهدها البلد”، مبدياً حرصه الشديد على أمان وسلامة الجمهور الذي وجه له رسالة أعلن فيها ما يلي: “جمهوري الحبيب في لبنان وكل المغتربين اللي كانوا جايين خصيصاً من كثير من الدول حول العالم لحضور الحفل اسمحوا لي ان أعلن عن تأجيل حفل لبنان يوم السبت الموافق 3-8-2024 لموعد آخر سوف يتم تحديده لاحقاً، نظراً لخوفي الشديد علي جمهوري اللي بعتبره أهلي وأخواتي مش فقط جمهور ومحب لتامر ودي علاقتي بيكم دايماً”.

وعزا تامر سبب قرار إرجاء الحفل إلى “الخوف عليكم والخوف من صعوبة التجمعات بالآلاف في مكان واحد في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، رغم ان الحفلة كان تم الإعلان مسبقاً من المنظمين أنه تم بيع تذاكرها كاملة وبناء على طلب جمهوري الحبيب في لبنان اتخذنا قراراً بتوسع المدرجات ليستوعب أعداداً إضافية، وتم فتح بيع التذاكر مرة أخرى، وعرفت ان حتى الأماكن الجديدة كانت تذاكرها قربت تخلص. يحفظكم ويحميكم، لكن إن شاء الله نتقابل عن قريب على خير أخوكم تامر حسني.. ربنا يكون مع كل شعب لبنان”.

جدر الاشارة إلى أن حفلات فنية أخرى لا تزال قائمة، ولم يعلن عن إرجائها ومن بينها حفلات لسلطان الطرب جورج وسوف، ورحمة رياض وآدم في “الفوروم دو بيروت” في الحادي عشر من شهر آب.