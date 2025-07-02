إلغاء حفلة لفرقة “بوب فيلان” في ألمانيا بعد هتافات ضد الجيش الإسرائيلي

برلين: أُلغيت الثلاثاء حفلة في ألمانيا لفرقة “بوب فيلان” التي شكّلت محور جدل بعد تصريحات عضويها المعادية لإسرائيل خلال مهرجان “غلاستونبري” الإنجليزي.

وكتب النادي الذي كان يُفترض أن تُقام الحفلة فيه في كولونيا غرب البلاد، عبر صفحته على إنستغرام: “لن تقدّم فرقة بوب فيلان عرضا موسيقيا في 13 أيلول/ سبتمبر”.

وقالت مساعدة طلبت عدم ذكر اسمها، إن هذا القرار اتُّخذ “بسبب الضجة الإعلامية والفضيحة التي أعقبت مهرجان غلاستونبري” الذي أقيم في إنكلترا نهاية حزيران/ يونيو.

وخلال عرض للفرقة السبت ضمن مهرجان غلاستونبري، دعا أحد عضويها الجمهور إلى ترداد هتاف: “الموت، الموت للجيش الإسرائيلي”.

وقد دانت الحكومة البريطانية ومنظمو مهرجان “غلاستونبري” بشدة هذه العبارات الأحد.

واتخذ الجدل المُثار أبعادا دولية الاثنين مع إلغاء الولايات المتحدة تأشيرتي مغنيَّي الراب، قبل أشهر فقط من جولتهما الأمريكية.

كان من المقرر أن تقدم فرقة الراب بانك 12 حفلة في الولايات المتحدة بدءا من أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، من دنفر إلى لوس أنجليس مرورا بديترويت وناشفيل.

وكان من المقرر أن تقدّم الفرقة عروضا في ألمانيا خلال أيلول/ سبتمبر ضمن جولة لفرقة البانك الأمريكية “غوغول بورديلو”.

حتى ظهر الثلاثاء، لم تعلن أماكن الحفلات السبع الأخرى بعد ما إذا كانت عروض “بوب فيلان” لا تزال قائمة أم ستلغى.

(أ ف ب)