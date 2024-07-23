إلغاء حفلة لفنانة كندية في لبنان بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل

بيروت- “القدس العربي”:

بعد نجاحها في منع تقديم العروض المسرحية في لبنان للكاتب اللبناني- الكندي وجدي معوض، خلال الأشهر الماضية بسبب اتهامه بدعم التطبيع مع إسرائيل، ها هي “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان” تنجح اليوم مرة أخرى بمنع إقامة حفل “الدي جي” الكندية بلونديش المقرر في العاصمة بيروت في السابع والعشرين من تموز/ يوليو الحالي بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل.

وأكدت الحملة في بيان رسمي إلغاء الحفل نهائياً بعد نجاحها وأنصارها في “إقناع الجهة المنظمة Factory People لحفلة الـ DJ الكندية فيفي آن باكوس المعروفة باسم Blondish بإلغاء حفلتها التي كانت مقرّرة في لبنان”.

وأشارت إلى “أن أحد المسؤولين في “فاكتوري بيبول” تواصل مع الحملة معلناً عن إلغاء الحفل الذي عزيت أسباب منعه إلى “مواقف بلونديش الداعمة للكيان الصهيوني رغم الإبادة المستمرة في غزة، مع الإشارة إلى أن الجهة القيمة على الحفلة ABRACADABRA LIFE LIMITED تملكها وتديرها شريكتها ليانا هيليسون الإسرائيلية”.

وكانت الحملة أوضحت في وقت سابق “أن مشكلتها مع هذه الفنانة لا تقتصرُ فقط على مواقفها الداعمةِ والمؤيدةِ للكيان الصهيوني أو في زياراتها المتكررة هناك لإحياء الحفلات (أعوام 2018 و2019 و2023) بل تنسحب على أن الشركة القيمة على حفلتها تملكُها وتديرُها بلونديش بشكل مشترك مع شريكتها الإسرائيلية ليانا هيليسون. بمعنى أن بلونديش تخططُ بكلِّ وقاحة للقدومِ إلى لبنان وقبلها إلى مصر حيث تعتزمُ إقامة حفلة في 27 تموز، تحت رعايةِ شركة تملُكها إسرائيلية!”. وكانت سترافقُها فرقةُ “شامبور” المؤلفة من الفرنسيين بيار ميرابو وتيم كاريل اللذين سبق أن قدما عرضاً للجيش الاسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2022″.

وأضافت الحملة في بيانها أنه “أمام كل ما تكشّف، لم تعد تهمنا هذه البيانات المضللة والمحاولات البائسة لتبييض صورتها، لذلك بعثنا رسالةً إلى الجهةِ المنظمةِ للحفلة لإيضاح تورط الفنانة بالأدلة، ورسالةً إلى مكتب المقاطعة لمنع إقامةِ الحفلة وإدراج اسمِ الفنانة المذكورة على اللائحة السوداء وتعميمه على الدول العربية كافة”.