إلغاء حفل تكريم الفنانة الراحلة نعيمة سميح في فرنسا لهذا السبب- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”: أثار حفل فني أعلن عنه في باريس لتكريم الفنانة المغربية الراحلة نعيمة سميح الكثير من الجدل، ودخل نجل المطربة على الخط، متوعدا المنظمين باللجوء إلى القضاء لحماية مصالح الراحلة بحكم أنه المسؤول عن ذلك.

وأكد شمس الدين بلقايد، نجل نعيمة سميح، في بيان نشره على موقع فيسبوك، أنه سيسلك طريق القانون ويتخذ “مختلف الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها ووضعها الاعتباري بما في ذلك المتابعة القضائية أمام الجهات المختصة حاليا ولاحقا لأي تكريم للمرحومة الفنانة نعيمة سميح بدون موافقتي”.

وجاء قرار نجل الفنانة الراحلة، الذي اشترط أي خطوة تكريمية لها بالحصول على موافقته، بحكم أنه نجلها والوصي على حماية حقوقها ومصالحها، بعد أن جرى تداول ملصق لسهرة تكريمية في فرنسا بادرت إليها جمعية مغربية تحمل اسم “نور العالمية”.

ودأبت الجمعية المذكورة، التي تأسست عام 2007 ويرأسها الفنان المغربي المغترب فتاح المسناوي، على إحياء حفلات وسهرات ذات طابع مغربي في فرنسا، كما تحرص باستمرار على تكريم رموز الفن المغاربة الأحياء منهم والاموات.

وقررت الجمعية إلغاء لحظة التكريم، بعد الجدل القانوني الذي أثير مع نجل نعيمة سميح، مع الاحتفاظ بتنظيم الحفل في موعده في 26 من نيسان/ أبريل الحالي تحت عنوان “رحلة مع الأنغام المغربية”، بمشاركة فرقة التخت للتراث المغربي، التي تتكون من موسيقيين وكورال نسائي، إلى جانب كل من الفنانين فتاح المسناوي، وخالد العلوي، وعبد الرحيم العمراني، الذي سيخصص مشاركته للفن العيساوي من مدينة فاس.

وأكد الفنان فتاح المسناوي أن إلغاء تكريم الفنانة الراحلة نعيمة سميح جاء تقديرا واحتراما لنجلها، الذي يحمي مصالحها بحكم أنه الوصي الشرعي على إرثها. وتمنى أن تكون لحظة التكريم قريبا بعد تسوية مختلف الأمور العالقة، لأن الفنانة الراحلة تستحق كل تقدير وتكريم وعرفان لما أسدته للأغنية المغربية.

لكن في الوقت الحالي، يستطرد الفنان المسناوي متحدثا لـ “القدس العربي”، “سنكتفي بتنظيم سهرة تجمع الطرب بالأغنية الشعبية وأيضا التراثية، وذلك رغبة منا في المساهمة في تحقيق التواصل الدائم للجالية المغربية المغتربة بوطنها الأم”.

ووصف المسناوي الراحلة نعيمة بأنها “أيقونة الأغنية المغربية بل سيدة الطرب المغربي”، مؤكدا أن “رحيلها كان صدمة ليس للمشهد الفني فقط بل لجميع المغاربة الذين أحبوها وعشقوا صوتها وتغنوا بأغانيها طيلة عقود من الزمن”.