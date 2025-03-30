إلغاء عرض كوميدي خلال عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بعد توترات مع ترامب

أمبر روفين في احتفال ”نساء العام“ في فندق تايمز سكوير إديشن في نيويورك، 8 أكتوبر 2024. ا ف ب

واشنطن: أعلنت “رابطة مراسلي البيت الأبيض”، السبت، إلغاء عرض الممثلة الكوميدية المقرر في العشاء السنوي، عقب هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من وسائل الإعلام.

وكانت الممثلة الكوميدية المعنية أمبر روفين صرّحت، في شباط/فبراير الماضي، أن “لا أحد يرغب” بوجود الرئيس الأمريكي في هذا العشاء، كما أطلقت أخيراً انتقادات ضده وضد إدارته.

والسبت، وصفها تايلور بودوفيتش، معاون رئيسة المكتب الرئاسي، على “إكس”، بأنها “ممثلة كوميدية من الدرجة الثانية”، منتقداً برمجتها للحدث، المقرر في أواخر نيسان/أبريل.

ويجري عادة في هذا الحدث دعوة فنان للسخرية من الرئيس الحالي، بغض النظر عن هويته.

وقال رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض يوجين دانييلز، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لن يكون لدينا عرض كوميدي هذا العام”، موضحاً أن القرار اتخذ بالإجماع.

وأضاف: “في هذه اللحظة المهمة للصحافة، أريد التأكد من أن الاهتمام لن ينصب على سياسة الانقسام، ولكن على مكافأة زملائنا على عملهم الاستثنائي”، مشيراً إلى أنه ستعلن التفاصيل مع اقتراب موعد العشاء.

ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوتر بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام منذ عودة الملياردير إلى الرئاسة، في كانون الثاني/يناير.

وكان البيت الأبيض جرّد المؤسسة، التي تقرّر منذ نحو قرن الصحافيين الذين يغطّون الأحداث الرئاسية، من صلاحياتها.

الجمعية هي منظمة مستقلة تمثل الصحافيين المعتمدين لدى البيت الأبيض.

و”برس بول” عبارة عن مجموعة صغيرة من المراسلين الذين يغطون نشاطات الرئيس الأمريكي في مساحات ضيّقة في كثير من الأحيان، مثل المكتب البيضوي، وطائرة الرئاسة، ويشاركون موادّهم مع المؤسسات الإخبارية الأخرى.

(أ ف ب)