من بينها “المغربية” و”طيران الإمارات”.. عشرات الخطوط الجوية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب و”إدارة الطيران الأمريكية” تحذر- (صور وفيديو)

تل أبيب: ألغت عدة شركات طيران رحلاتها إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته حماس على إسرائيل، وفق بيانات الوصول في مطار بن غوريون الدولي المنشورة على الإنترنت في حين حثت إدارة الطيران الاتحادية بالولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم الأحد شركات الطيران الأمريكية والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في “المجال الجوي الإسرائيلي”.

ومن بين الشركات العالمية لوفتهانزا والخطوط المغربية وطيران الإمارات و”راين إير” وخطوط إيجه الجوية وشركات أمريكية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية.

وقالت الخطوط الملكية المغربية (حكومية)، السبت، في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها “ألغت رحلاتها المبرمجة إلى غاية 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي”.

ولفت البيان إلى أن الإلغاء “شمل الرحلة الجوية التي تربط الدار البيضاء بتل أبيب مساء اليوم السبت، والرحلة المبرمجة أيضا يوم غد الأحد”.

ووقعت المغرب وإسرائيل أواخر 2020 اتفاق تطبيع استؤنفت بموجبه العلاقات الدبلوماسية التي تم تجميدها عام 2000 إبان الانتفاضة الثانية.

ولم توقف إسرائيل الرحلات التجارية في بن غوريون ولا في مطار رامون قرب إيلات (جنوب)، وهو المطار الدولي الثاني في إسرائيل.

وفي ألمانيا، أعلنت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا عن تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل بعد إطلاق الهجوم العسكري المفاجئ الذي شنّته حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا “نظرا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب” ستبقي المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، فيما “تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت”.

