إلغاء فعاليات ومهرجانات في قطر تضامناً مع غزة ومظاهرات يومية تنديداً بالتصعيد الإسرائيلي

الدوحة ـ”القدس العربي”:

تتواصل في قطر مظاهر التضامن والهبة الشعبية والرسمية مع الأشقاء في غزة الذين يواجهون تصعيداً إسرائيلياً، وأيضاً في مناطق فلسطين المختلفة، وهذا تعبيراً عن دعم واسع للقضية الفلسطينية.

وأعلنت عدد من الجهات في قطر إلغاء فعاليات ومهرجانات كانت مبرمجة ومخططاً تنظيمها في الفترة الحالية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدواناً متصاعداً في فلسطين المحتلة.

وكشفت مصادر رسمية في تصريح لـ”القدس العربي”، أن العديد من الجهات الرسمية والأهلية في قطر بادرت لإلغاء فعالياتها التي تتضمن أجواء احتفالية أو بهرجة احتراماً لمعاناة سكان غزة وضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين.

وشرعت العديد من الجهات في مراجعة جداول نشاطاتها لإلغاء الفعاليات التي لا توائم الظرف الحساس الذي تعيشه العديد من الشعوب في العالم وضبطت إيقاعه أحداث فلسطين.

ومؤخراً ألغت مؤسسة الدوحة للأفلام الدورة الحادية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي 2023، تعبيراً عن تضامنها مع الفلسطينيين، واعتبرت المؤسسة المتخصصة في الأفلام، أن “أجيال ليس مجرد احتفال سنوي بفن سرد القصص، لكنه في جوهره حدث مجتمعي، ركيزته المجتمع، وأقيم من أجل المجتمع”. وشددت العديد من المؤسسات في قطر، أنها في هذه الأوقات العصيبة، تؤكد على تضامنها مع مجتمعات المنطقة ومشاركتهم مشاعر الحزن والأسى جراء الخسائر اليومية الهائلة في الأرواح البريئة. فهذا الوقت ليس للاحتفال، بل وقت العمل والمبادرات الهادفة.

وكشفت مؤسسة الدوحة للأفلام أنها تعمل على استكشاف طرق جديدة لاستخدام منصاتها لتعزيز وصول الأصوات الفلسطينية إلى أوسع جمهور في جميع أنحاء العالم، والقيام بمبادرات هادفة.

كما قامت مؤسسات أخرى في قطر بتأجيل معظم الفعاليات الرسمية والمهرجانات وإن لم تعلن عن ذلك رسمياً. وتتواصل يومياً المظاهرات المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتتوسع دائرتها، وتعم مناطق مختلفة.

وعبر سكان دول خليجية عن غضبهم من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمجازر المرتكبة في حق المدنيين ومن بينهم الأطفال، حيث خرجت مسيرات في عدد من العواصم مثل الدوحة ومسقط والكويت.

وتواصلت الفعاليات الاحتجاجية في العديد من المدن الخليجية منذ تكثف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحديداً بعد مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت أكثر من 500 شهيد.