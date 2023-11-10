إلغاء مباراة المغرب وإريتريا في تصفيات كأس العالم 2026‎ لهذا السبب

إسطنبول: ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مباراة منتخب المغرب مع ضيفه الإريتري المقررة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ووضع “فيفا” صفة “ملغاة” أمام المباراة بين المغرب وإريتريا على ملعب “أدرار” بمدينة أغادير، خلال نشره جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة السمراء على موقعه الرسمي بالإنترنت.

وكان موقع “إريتريان فوتبول” قد أعلن قبل أسبوعين، أن منتخب “الجمال الحمراء”، قرر التراجع والتخلي عن المشاركة في التصفيات، وعزا ذلك إلى “مشكلة داخلية”.

وأوضح أن “إريتريا قد لا تشارك بتصفيات كأس العالم 2026؛ لأن زيميد تيكلي، المفوض الإريتري للرياضة والثقافة الذي يشرف أيضا على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة”.

وكان مدرب المغرب وليد الركراكي، تحدث الخميس، عقب كشفه عن لائحة “أسود الأطلس” للتصفيات الإفريقية، عن إمكانية انسحاب الخصم.

وقال: “حتى الآن لم نحصل على تأكيد رسمي من فيفا حول إلغاء المباراة، رغم أن الأصداء التي لدينا تدل على التأجيل، لكن في اللحظة الأخيرة قد نُبلغ بخوض المباراة”.

وكان مقررا أن تلتقي إريتريا مع المغرب والكونغو في 16 و21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا النيجر وتنزانيا وزامبيا.

وكانت إريتريا انسحبت من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

ولم يلعب المنتخب الإريتري أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا 0-2 في 10 سبتمبر 2019 خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وباستثناء مشاركته في بطولة “سيكافا” نهاية 2019، والمواجهة الودية أمام السودان في يناير 2020 عندما خسر 0-1، لم يشارك منتخب إريتريا بأي شكل من الأشكال في منافسات رسمية أو مباراة ودية.

(الأناضول)