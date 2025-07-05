إلغاء مذكرة اعتقال لزعيم صرب البوسنة الانفصالي ميلوراد دوديك

بودابست: قبلت محكمة في البوسنة والهرسك يوم الجمعة اقتراحا من المدعين العامين بإسقاط مذكرة اعتقال صادرة بحق زعيم صرب البوسنة الانفصالي ميلوراد دوديك.

وقالت المحكمة في سراييفو إنه لم يعد هناك أسباب لتأييد مذكرة الاعتقال، وتم منح دوديك، رئيس جمهورية سيربسكا التي يهيمن عليها الصرب، إطلاق سراح مشروط.

وكان دوديك قد توجه إلى مكتب المدعي العام البوسني مصحوبا بمحاميه ووافق على أن يتم استجوابه هناك قبل التوجه إلى المحكمة، حيث قدّم المدعون اقتراحهم بإسقاط المذكرة.

وكان دوديك مطلوبا بتهمة المشاركة في أنشطة معادية للدستور تهدف إلى تقويض النظام الدستوري في البوسنة والهرسك.

وأصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال في مارس/ آذار بسبب عدم استجابة دوديك لاستدعاء من الادعاء. وأفادت تقارير إعلامية، بأن ظهوره أمام السلطات يوم الجمعة كان مرتبطا بضمانات بعدم اعتقاله.

(د ب أ)