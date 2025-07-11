إلغاء مهرجان في سلوفاكيا كان مقررا أن يستضيف كانييه ويست

براتيسلافا – أ ف ب: أُلغي مهرجان كان مقررا أن يحيي فيه مغني الراب الأمريكي كانييه ويست حفلة الأسبوع المقبل في سلوفاكيا، بسبب «ضغط إعلامي» و»انسحاب عدد من الفنانين والشركاء»، على ما أعلن الفريق المنظم.

وكتب المنظمون على إنستغرام «لم يكن قرارا سهلا»، من دون ربط القرار مع مشاركة الفنان الأميركي والانسحابات رافقت ذلك.

وعندما اتصلنا بالقائمين على المهرجان الذي يحمل اسم «روبيكون» وكان من المقرر إقامته على أرض خاصة، رفضوا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال روبرت ميكلوس، أحد المنظمين والذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي من دون تعليل قراره «أردنا استضافة نجم كبير في سلوفاكيا».

وأضاف «الاعتقاد أنني أشاركه آراءه أمرٌ سخيف. كنا نريد استضافة الفنان بصفته الفنية».

وإثر إعلان إقامة الحفلة الأوروبية الوحيدة لمغني الراب الأميركي البالغ 48 عاما في 20 تموز/يوليو في براتيسلافا، واجه المهرجان انتقادات من جمعيات بسبب تصريحات لكانييه ويست اعتُبرت مؤيدة للنازية.

وقّع آلاف الأشخاص عريضة ضد الحفلة الموسيقية التي وصفوها بأنها «إهانة لذكرى الضحايا وتمجيد للعنف».

وكان مغني الراب، المعروف حاليا باسم «يي»، مشهورا بأعماله الموسيقية التي نال من خلالها 24 جائزة غرامي، لكنه أثار الجدل بسبب تصريحاته المعادية للسامية والمؤيدة للنازية في السنوات الأخيرة.

وكان من المقرر إقامة مهرجان «روبيكون» الذي يُعدّ الحدث الرئيسي لموسيقى الراب في هذه الدولة الواقعة في وسط أوروبا، في الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليو. وضمّت قائمة المشاركين أيضا مغنيي الراب الأميركيين أوفسيت وشيك ويس.