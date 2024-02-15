إلغاء مهرجان للفيلم الإسرائيلي في برشلونة “بعد تهديدات”

لندن- “القدس العربي”: أُلغي مهرجان دولي للأفلام الإسرائيلية بمدينة برشلونة الإسبانية بسبب “تهديدات تعرّضَ لها صاحب قاعة السينما التي كانت ستحتضن المهرجان”، بحسب الموقع الإسرائيلي i24NEWS.

وقال الموقع إن “مهرجان سيريت”، المخصص للأفلام الإسرائيلية، تلقّى تهديدات من حركة المقاطعة والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، ما اضطر فريق المهرجان لإلغائه.

وبحسب الموقع الإخباري العبري، فقد “كان من المقرر أن يقام “مهرجان سيريت”، لأول مرة في برشلونة، في إحدى دور السينما الشهيرة في العاصمة الكاتالونية، ولكن في اللحظة الأخيرة، وبعد أن اشترى الجمهور تذاكر العروض، أبلغ المنظم بإلغاء المهرجان. والذي يقام كل عام لمدة 13 عامًا في مدن حول العالم”.

ويتابع الخبر القول إن صاحب المشروع لمنظمي المهرجان كتبَ: “تلقينا تهديدات بأنه إذا واصلنا المهرجان سنعيش أربعة أيام من الكابوس، بالأمس هدّدونا، واليوم حدث مرة أخرى، لم نعد ننام في الليل”.

وختم الخبر بقول إحدى منظمي المهرجان أوديليا هاروش: “نشعر بخيبة أمل كبيرة، لكننا لن نستسلم، نحن نبحث عن مكان بديل، وحتى لو اضطررنا إلى العرض أمام جمهور من عشرة أشخاص، سيقام المهرجان مهما كانت التكلفة في برشلونة”.