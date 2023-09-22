إلغاء 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بسبب خلافات في الكونغرس

واشنطن- “القدس العربي”: قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي (جمهوري عن ولاية كاليفورنيا) يوم الجمعة إنه سيسحب التمويل لأوكرانيا من مشروع قانون إنفاق وزارة الدفاع ( البنتاغون) بعد أن انضمت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية عن ولاية جورجيا) إلى المحافظين في منع تقدم التشريع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلن مكارثي أنه سيلغي مبلغ 300 مليون دولار المخصص لأوكرانيا، والموجود حاليا في مشروع قانون مخصصات البنتاغون، وسيجري تصويتا منفصلا على التمويل.

ويأتي إعلان رئيس مجلس النواب بعد يوم واحد من معارضة مجموعة من 5 أعضاء للتصويت الإجرائي على مشروع قانون مخصصات البنتاغون، مما أدى إلى إغراق الجهود ومنع التشريع من المضي قدمًا. وكانت هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يمنع فيها المتشددون مشروع قانون التمويل من التقدم.

وكانت غرين، التي برزت كحليف مقرب من مكارثي، أحد الجمهوريين الذين صوتوا ضد القاعدة “لأنها تمول الحرب في أوكرانيا”.

وتضمن مشروع قانون تمويل البنتاغون 300 مليون دولار “لتقديم المساعدة، بما في ذلك التدريب؛ المعدات؛ المساعدة القاتلة؛ والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات؛ الرواتب والمخصصات؛ الاستدامة؛ والدعم الاستخباراتي للقوات العسكرية وقوات الأمن الوطنية في أوكرانيا، وللقوى أو الجماعات الأخرى المعترف بها من قبل حكومة أوكرانيا والخاضعة لسلطتها، بما في ذلك الكيانات الحكومية داخل أوكرانيا، المشاركة في مقاومة العدوان الروسي على أوكرانيا، لاستبدال أي أسلحة. أو المواد المقدمة إلى حكومة أوكرانيا من مخزون الولايات المتحدة”.