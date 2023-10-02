إلقاء القبض على الدبلوماسي المكسيكي السابق رومر في إسرائيل- (فيديو)

مكسيكو سيتي/ القدس: قالت إسرائيل، اليوم الإثنين، إنها ألقت القبض على الدبلوماسي المكسيكي السابق أندريس رومر المتهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، وربما يتم ترحيله.

وصار رومر، القنصل العام السابق في سان فرانسيسكو، متورطا في واحدة من أبرز قضايا حركة (#مي تو) في المكسيك بعد أن اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي عليها مما دفع أخريات إلى إعلان مزاعم مماثلة.

وقالت إرنستينا غودوي المدعية العامة لمكسيكو سيتي في وقت سابق إن رومر يواجه اتهامات الاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وينفي رومر الاتهامات. وكان الدبلوماسي المكسيكي يمثل بلاده أيضا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في ظل الإدارة المكسيكية السابقة.

وقال في بيان عام 2021 “لم أغتصب أو اعتد أو أهدد أو استخدم قط أي نوع من العنف ضد أي امرأة”.

وقال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إن الشرطة ألقت القبض على رومر بعد طلب تسليمه.

وأضاف المكتب في بيان أنه طلب من محكمة القدس الجزئية إعلان أن رومر “يمكن تسليمه” إلى المكسيك، كما تقدم “بطلب احتجازه حتى صدور قرار نهائي بشأن طلب التسليم”.

يأتي إلقاء القبض على رومر بعد خلاف بين البلدين بشأن تسليمه. وقالت السلطات المكسيكية إنها قدمت عددا من طلبات التسليم إلى إسرائيل منذ عام 2021 دون جدوى.

قدمت السلطات المكسيكية عددا من طلبات التسليم إلى إسرائيل منذ عام 2021 دون جدوى

وقالت السفارة الإسرائيلية في المكسيك، في بيان اليوم الإثنين، إنها تلقت طلب المكسيك لتسليمه في عام 2022.

وقالت السفارة “على الرغم من عدم وجود اتفاق لتسليم المجرمين بين إسرائيل والمكسيك، وبالنظر إلى أن إسرائيل دولة تحترم سيادة القانون وليست ملاذا للمجرمين، تعاملت إسرائيل مع الطلب بجدية تامة”.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي إن وزارة الخارجية المكسيكية ستقدم مزيدا من التفاصيل حول هذه القضية في وقت لاحق اليوم.

🚨 #UltimaHora | El presidente @lopezobrador_ confirma la detención del Andrés Roemer en Israel m y su posible extradición a México, también habló sobre Tomás Zerón 👇🏻 “Hay esta información, se detuvo a esta persona en Israel y se va a extraditar. Hoy va a informar sobre este… pic.twitter.com/vJxmwYrkUG — Zeltzin Juárez (@zeltzinjuareze) October 2, 2023

(رويترز)