سياسة | عربي

إلقاء القبض على مطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت الأسبوع الماضي

منذ 56 دقيقة

رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي خلال اجتماع مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: وردت معلومات مساء الإثنين أن السلطات اللبنانية تمكّنت من توقيف مطلق النار على السفارة الأمريكية في عوكر، الأسبوع الماضي،  من دون مزيد من التفاصيل عن هويته وانتمائه.

وأفيد بأن وزير الداخلية بسام مولوي اتصل بالسفيرة الأمريكية دوروثي شيا وأبلغها بتوقيف مطلق النار وأنه يخضع حالياً للتحقيق.

وكان سُجّل إطلاق 15 رصاصة من رشاش حربي قبل أيام على مدخل السفارة من دون الإبلاغ عن وقوع اصابات.

وأعلنت السفيرة شيا في وقت سابق “أننا لا نشعر بالخوف إثر هذه الحادثة وأن إجراءاتنا الأمنية متينة جداً”.

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