إلقاء طنين من “الروث” أمام فيلّا السفير الروسي في وارسو- (صور)

وارسو: ألقى ناشطون من مبادرة “يورو ميدان” المناصرة لأوكرانيا صباح السبت طنين من “الروث” أمام فيلّا السفير الروسي في وارسو في الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أفاد مصور في وكالة فرانس برس.

كذلك وضع الناشطون علما روسيا مضرجا بالدم وكتابات بالبولندية والإنكليزية تحمل عبارة “روسيا=براز”.

وكتبت “يورو ميدان” في بيان ورد وكالة فرانس برس “حان الوقت لطرد الدبلوماسيين الروس من بولندا”.

وتابع البيان “طالما أننا نسمح بأنشطة الدبلوماسيين المزعومين ومراكز متصيّدي الإنترنت، فإن مخاطر اندلاع نزاع عالمي ستزداد”.

وذكر البيان أن مجموعة أخرى من الناشطين أطلقت صفارات الإنذار وأصوات انفجارات وإطلاق نار أمام مبنى في العاصمة البولندية يسكنه دبلوماسيون روس.

(أ ف ب)