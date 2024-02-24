إلقاء طنين من “الروث” أمام فيلّا السفير الروسي في وارسو- (صور)

وارسو: ألقى ناشطون من مبادرة “يورو ميدان” المناصرة لأوكرانيا صباح السبت طنين من “الروث” أمام فيلّا السفير الروسي في وارسو في الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أفاد مصور في وكالة فرانس برس.
كذلك وضع الناشطون علما روسيا مضرجا بالدم وكتابات بالبولندية والإنكليزية تحمل عبارة “روسيا=براز”.
وكتبت “يورو ميدان” في بيان ورد وكالة فرانس برس “حان الوقت لطرد الدبلوماسيين الروس من بولندا”.
وتابع البيان “طالما أننا نسمح بأنشطة الدبلوماسيين المزعومين ومراكز متصيّدي الإنترنت، فإن مخاطر اندلاع نزاع عالمي ستزداد”.
وذكر البيان أن مجموعة أخرى من الناشطين أطلقت صفارات الإنذار وأصوات انفجارات وإطلاق نار أمام مبنى في العاصمة البولندية يسكنه دبلوماسيون روس.
(أ ف ب)
اللهم انصر روسيا بوتن على حثالة عصابة البيت الأسود الصهيوني
هذا العمل كان يجب أن يكون أمام منزل عجوز البيت الأسود الصهيوني الأمريكي قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ينتقم منهم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕☝️🔥🐕
والشرطة تراقب بسلام. طيب حاولوا ان استطعتم وضع جزء بسيط من هذه الكمية امام منزل السفير الصهيوني، وحينها ستواجهون بالاعتقال والضرب والسجن بسبب معاداة السامية، ومضايقة دبلوماسيين، وتلويث البيئة، وتخريب المظهر العام، وازعاج المواطنين، والقيام بعمل دون ترخيص والف تهمة اخرى.
أو امام سفارات رؤوس الأفعوان وأذنابه.
هذه تصرف نفذه مجموعة من عملاء امريكا و لا يعني شيء لروسيا ،عقيدة روسيا العسكرية في اوكرانيا لن تتغير من هذا تصرف