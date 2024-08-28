إلهام شاهين تتعرض لانتقادات حادّة بسبب “صلاة مخرج”.. وتردّ- (فيديو)

“القدس العربي”: انتشر خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر للفنانة إلهام شاهين تحدثت فيه عن أحد المخرجين وأنه كان يترك العمل في أوقات الصلاة، مما تسبب في تأخير التصوير في هذا العمل، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور لانتقادها.

وردّت إلهام على تلك الانتقادات مؤكدةً أن تصريحاتها عن المُخرج الذي كان يترك العمل أثناء وقت كل صلاة ليست حديثة، وإنما أدلت بها منذ 25 عاماً، في إحدى الندوات.

إذ قالت: “الإخوان وراء نشر هذا الفيديو حالياً”، وأضافت: “حملة إخوانية واضحة وراء نشر الفيديو، وواضح إني تعباهم ومشغولين بيا وبآرائي جداً… واسمي بيبع بالنسبة لهم”.

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين الفنية، مسلسل “الفريدو” المأخوذ من إحدى قصص رواية “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضه نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته: أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار، بحسب مجلة لها.