إلهام شاهين تعود إلى السينما بعد غياب 7 سنوات

“القدس العربي”: وافقت إلهام شاهين على المشاركة في فيلم “كتف قانوني” لدعم صديقتها الفنانة هالة صدقي في أول بطولة سينمائية مطلقة لها، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال أيام.

مشاركة إلهام كضيفة شرف في الفيلم تأتي بعد غياب عن السينما استمر لأكثر من سبع سنوات منذ قدّمت فيلم “يوم للستات” الذي عُرض عام 2016، وشاركها في بطولته عدد كبير من النجمات، منهن نيللي كريم وناهد السباعي وغيرهما، والطريف أن هالة صدقي كانت قد شاركت في الفيلم كضيفة شرف، دعماً لصديقتها إلهام لتردّ لها الأخيرة الجميل بالظهور في فيلم “كتف قانوني” ضيفة شرف أيضاً.

ويضم فيلم “كتف قانوني” عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، بدرية طلبة، انتصار… وهو تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، بحسب مجلة لها.