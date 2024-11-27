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إلهام شاهين تكشف سر خسارة وزنها ووجود قصة حبّ في حياتها

27 - نوفمبر - 2024

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“القدس العربي”: في لقاء مع الفنانة إلهام شاهين على هامش تكريمها في “مهرجان الفيوم السينمائي الدولي” بدورته الأولى، كشفت شاهين العديد من أسرارها، وأسباب خسارتها للوزن وإشادة الجميع برشاقتها وجمالها أخيراً، وعمّا إذا كان الدافع لذلك قصة حب جديدة في حياتها.

وقالت إلهام لمجلة لها إنها خسرت الوزن إرضاءً لذاتها، وحبّاً بالفن، فحبها للفن قصة حب عظيمة على حد وصفها، ونفت أن تكون قد دخلت في علاقة عاطفية جديدة في حياتها.

وبسؤالها عن حديث السوشيال ميديا حول إعطاء بعض المسمّيات والألقاب كـ”نجمة مصر الأولى”، سواء لفنانة أو مطربة، أجابت بأن “نجمة مصر الأولى” أو “نجم مصر الأول” هو لقب يقترن بعمل مميز يقدّمه الفنان في فترة ما فيصير بعدها هو نجم مصر الأول، ثم يذهب اللقب الى فنان آخر بعد تقديمه عملاً مميزاً، وهكذا فاللقب غير مقترن بذات الشخص مطلقاً، ولكن يتنقل بين النجوم بعد أداء أدوار مميزة أو تقديم ألبوم ناجح بالنسبة الى المطربين، وهكذا.

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