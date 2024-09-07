إلهام شاهين في عزاء وزفاف عائليين في يوم واحد- (فيديو)

“القدس العربي”: مفارقة عجيبة مرّت بها الفنانة المصرية إلهام شاهين، وهي اضطرارها إلى حضور عزاء وزفاف عائليين في يوم واحد.

وعقد محمود شاهين ابن شقيق الممثلة المصرية قرانه على الشابة مها جبريل الخميس، تزامناً مع عزاء والد زوجة أمير شاهين في “مسجد الشرطة” بالشيخ زايد.

وانتقلت إلهام شاهين من العزاء إلى الزفاف، والذي حضره الفنانون: كريم محمود عبد العزيز وناهد السباعي والسيناريست تامر حبيب والمخرج حسام الحسيني وغيرهم.

ومن أبرز الفنانين الذين حرصوا على حضور العزاء: يسرا ودنيا سمير غانم ومحمد رياض ونيرمين الفقي وهاني سلامة وعبير صبري ورانيا محمود ياسين، وحضرته إلهام شاهين بدورها قبل توجّهها إلى الزفاف.

وكتبت إلهام شاهين تدوينة مرفقة بصور، عبر حسابها على “فيسبوك”، تبارك فيها للعروسين قائلة: “ألف مبروك زفاف ابني الغالي وحبيب قلبي محمود شاهين وعروسته مها.. ربنا يسعدكم ويوفقكم.. أتمنى لكم كل الخير من كل قلبي”.

وكانت إلهام شاهين قد أجلّت حفل زفاف ابن شقيقها أكثر من مرّة. في الأولى لحضور عزاء المنتجين الأربعة: حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي، وفي الثانية قالت إن التأجيل للمرة الأولى أضاع عليهم حجز القلعة التي كان من المفترض إقامة الحفل فيها، فعندما ذهبوا لتغيير الموعد فوجئوا بأن الجدول ممتلئ بالحفلات، وهو ما اضطرهم لتأجيل الحفل إلى موعد غير مسمّى.