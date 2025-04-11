إلهان عمر تتخلى عن الترشح لمجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا وتسعى لإعادة انتخابها في “النواب”

واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت البرلمانية إلهان عمر (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) يوم الخميس أنها ستسعى لإعادة انتخابها في مجلس النواب الأمريكي في ولاية مينيسوتا، منهية بذلك التكهنات حول ما إذا كانت ستترشح لمجلس الشيوخ للحصول على مقعد السيناتورة المتقاعدة تينا سميث (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا).

وقالت عمر في بيان اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه: “في الوقت الذي تتعرض فيه حقوقنا للهجوم، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقاوم الفوضى والفساد وقسوة إدارة ترامب”.

وأضافت: “يسعدني أن أعلن ترشحي لإعادة انتخابي عن الدائرة الخامسة في الكونغرس بولاية مينيسوتا لمواصلة الدفاع عن حقوقنا في مواجهة الاستبداد”.

وكانت عمر، العضوة في “الفريق” التقدمي في مجلس النواب، والممثلة عن الدائرة الخامسة في مينيسوتا، تدرس الترشح لعضوية مجلس الشيوخ. ومن بين الأعضاء البارزين الآخرين في الحزب الذين أعلنوا ترشحهم، نائبة الحاكم بيغي فلاناغان، وعضوة مجلس الشيوخ السابقة في الولاية ميليسا لوبيز فرانزين.

وقد رفض الحاكم الديمقراطي تيم والز بالفعل الترشح لمجلس الشيوخ، ولكن النائبة أنجي كريغ (ديمقراطية من مينيسوتا) قد تنضم إلى السباق أيضًا.

ومن بين بعض الأسماء البارزة التي ظهرت على جانب الحزب الجمهوري والتي أعلنت عن ترشحها لمجلس الشيوخ: المرشح السابق للمجلس رويس وايت، الذي خسر أمام السيناتور إيمي كلوبوشار (من الحزب الديمقراطي في مينيسوتا) في نوفمبر/تشرين الثاني، والجندي المتقاعد في البحرية الأمريكية آدم شوارتز.