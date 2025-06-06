إلهان عمر تندد بحظر السفر الجديد الذي فرضه ترامب: “عنصري ويعرّض الأرواح للخطر”

واشنطن- “القدس العربي”: انتقدت البرلمانية الديمقراطية التقدمية إلهان عمر بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتوسيع حظر السفر ليشمل مواطني 19 دولة ذات أغلبية مسلمة أو من ذوي البشرة البنية والسوداء، واصفةً إياه بأنه “عنصري وخطير”.

وقالت عمر، في منشور لها على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إن “حظر السفر الذي أعلنه ترامب مخزٍ”، مضيفة أن “إدارته، كما فعلت في ولايته الأولى، تواصل استخدام مبررات زائفة تتعلق بالأمن القومي لمنع أشخاص تعتبرهم غير مرغوب فيهم من دخول الولايات المتحدة”.

وأضافت: “هذا يعني المسلمين. هذا يعني ذوي البشرة السوداء والبنية.”

وأشارت عمر إلى تصريحات سابقة لترامب خلال ولايته الأولى، تساءل فيها عن سبب عدم استقبال الولايات المتحدة لمزيد من المهاجرين من النرويج، ورفضه استقبال مهاجرين مما أسماها “دول الحثالة”. وأردفت: “الآن، هو يحظر أشخاصًا من 19 دولة ذات أغلبية من ذوي البشرة البنية أو السوداء فقط بسبب جنسيتهم. إنه قرار عنصري، بكل وضوح”.

وحذّرت النائبة من أن هذا النوع من السياسات التمييزية “لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا، بل سيعرّض الأرواح للخطر ويفصل العائلات عن بعضها”.

وختمت بالقول: “لتكن الأمور واضحة: الولايات المتحدة لم تكن يومًا دولة قومية بيضاء، ومهما حاول ترامب ومستشاره ستيفن ميلر، فلن تكون كذلك أبدًا. سأقاوم هذا القرار في كل خطوة”.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن إعادة فرض وتوسيع حظر السفر ليشمل مواطني 19 دولة، معظمها من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وذلك بزعم “حماية الأمن القومي”. وأثار القرار جدلًا واسعًا، إذ يُعد استكمالًا لقرار سابق في عام 2017، الذي عُرف باسم “حظر المسلمين”، وتم الطعن فيه قضائيًا عدة مرات.

ويوصف القرار الجديد بأنه محاولة لإحياء السياسات الشعبوية التي اتسمت بها ولاية ترامب الأولى، خصوصًا في ما يتعلق بالهجرة والهوية الوطنية.