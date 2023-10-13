سياسة | دولي | الولايات المتحدة

إلهان عمر: تهجير أكثر من مليون شخص من غزة هو تطهير عرقي- (تغريدة)

منذ 57 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: هاجمت النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) إسرائيل لأنها أمرت المواطنين الفلسطينيين بمغادرة الجزء الشمالي من غزة، واصفة ذلك بـ “التطهير العرقي”.

وقالت عمر في منشور على موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن “الطرد الجماعي لأكثر من مليون شخص في يوم واحد هو تطهير عرقي”.

وأضافت عمر، وهي من أصول صومالية أن ”  العديد من الفلسطينيين أصيبوا بالفعل أو نزحوا و/أو يعتنون بقريب مريض أو جريح، بطفل أو كبير في السن”.

وقالت: “لا يمكنهم ببساطة اصطحابهم والمغادرة”. “مع قطع الاتصالات والكهرباء من قبل إسرائيل، لا يمكن فعل ذلك، لقد تم قصف الطرق، ونفد الوقود من العديد من السيارات، مما يجعل الهروب مستحيلاً بالنسبة للكثيرين”.

وحذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية محتملة في غزة التي يسكنها أكثر من مليوني شخص.

 

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