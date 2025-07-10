إلهان عمر تُهاجَم بسبب انتقادها لزيارة نتنياهو.. وتنديد واسع بتصريحات معادية للإسلام من نائب جمهوري

إلهان عمر تنتظر التحدث إلى المتظاهرين بالقرب من البيت الأبيض. 1 مايو 2025. ا ف ب

واشنطن: انتقد حقوقيون وأعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري راندي فاين، يوم الأربعاء، ووصفوا تصريحات أدلى بها بحق النائبة إلهان عمر بأنها “عنصرية” و”معادية للإسلام”.

وجاءت تعليقات فاين على منصة “إكس”، ردًا على منشور كتبته إلهان عمر انتقدت فيه زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

وكتب فاين، في رده على النائبة إلهان، وهي مسلمة وديمقراطية: “أنا متأكد من أنه من الصعب أن ترينا نرحّب بقاتل عدد من زملائك الإرهابيين المسلمين”.

This is Benjamin Netanyahu’s third visit to DC this year. War criminals should not be welcomed by any president or Congress. He should be held accountable for his crimes, not platformed. Beyond shameful. — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 9, 2025

وقال كل من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، والنائبة كاثرين كلارك، والنائب بيت أغيلار، في بيان مشترك: “إن التصريحات غير المتزنة والعنصرية والمعادية للإسلام التي أطلقها راندي فاين بشأن النائبة إلهان عمر، متعصبة ومثيرة للاشمئزاز”.

ورحبت إلهان بالدعم الديمقراطي لها على منصة “إكس”، بينما رفض فاين الانتقادات، في منشور لاحق، واصفًا منتقديه بأنهم “متعاطفون مع التطرف”.

ووصف روبرت مكاو، من “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” (كير)، فاين بأنه “معادٍ للمسلمين”، وأشار إلى تصريحات سابقة له، مؤكدًا على ضرورة أن تُقابَل تصريحاته بالتنديد من كلا الحزبين.

وأعرب المدافعون عن الحقوق المدنية عن قلقهم إزاء تصاعد الخطاب العدائي في الولايات المتحدة، في ظل الاستقطاب السياسي المتزايد في السنوات الأخيرة، والذي تفاقمَ بفعل تصاعد رهاب الإسلام ومعاداة السامية خلال الحرب بين إسرائيل وغزة.

I’m sure it is difficult to see us welcome the killer of so many of your fellow Muslim terrorists. The only shame is that you serve in Congress. https://t.co/0BZgRvXd1E — Congressman Randy Fine (@RepFine) July 9, 2025

وكانت النائبة إلهان قد وصفت، في المنشور الذي رد عليه فاين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ”مجرم حرب”. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في تشرين الثاني/نوفمبر، مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة، وهي اتهامات ينفيها نتنياهو.

وقد واجهت إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، واتهامات بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب هجومها على غزة. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إن عملياتها تندرج تحت حق الدفاع عن النفس، عقب الهجوم الذي شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

(رويترز)