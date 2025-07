إلهان عمر تُهاجَم بسبب انتقادها لزيارة نتنياهو.. وتنديد واسع بتصريحات معادية للإسلام من نائب جمهوري

واشنطن: انتقد حقوقيون وأعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري راندي فاين، يوم الأربعاء، ووصفوا تصريحات أدلى بها بحق النائبة إلهان عمر بأنها “عنصرية” و”معادية للإسلام”.

وجاءت تعليقات فاين على منصة “إكس”، ردًا على منشور كتبته إلهان عمر انتقدت فيه زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

وكتب فاين، في رده على النائبة إلهان، وهي مسلمة وديمقراطية: “أنا متأكد من أنه من الصعب أن ترينا نرحّب بقاتل عدد من زملائك الإرهابيين المسلمين”.

This is Benjamin Netanyahu’s third visit to DC this year.

War criminals should not be welcomed by any president or Congress.

He should be held accountable for his crimes, not platformed. Beyond shameful.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) July 9, 2025