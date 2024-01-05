إلى أين يا جنود الاحتلال؟

يتساءل المحايد (ومن الصعب أن يكون المرء محايداً أمام هذه المجازر): ولكن ماذا بعد؟ حتى لحظة كتابة هذه السطور قتلوا في غزة الفلسطينية العربية 21 ألفاً و205 شهداء، ودمروا مستشفيات على من فيها، ونجدنا أمام مرضى بلا علاج ينزفون، فهل المقصود تهجير أهل غزة؟
المنحازون لأهل غزة
كثيرون يعتبرون محاولات تهجير مواطني غزة «جريمة حرب». وكثير من العرب صاروا يجدون في إيقاف التطبيع العربي مع إسرائيل ضرورة لأنه محرقة، لذا يرغبون بوقف أشكال التطبيع كلها.
في الغرب يشارك الكثيرون في الإضراب العام لأهل غزة، لا معظم العرب وحدهم. من المشاهير الغربيين الذين يعلنون تضامنهم مع غزة النجمة تايلر سويفت وسيلينا غوميز، كما أن نجم كرة السلة الأمريكي كايري ايرفينغ ظهر بالكوفية الفلسطينية ولم ينتزعها إلا بعد مؤتمره الصحافي. ومن أسخف ما قرأت أن واشنطن طلبت من تل أبيب قتلاً أقل شدة!
القتل هو القتل، ولم أسمع بقتل لطيف وقتل شديد، ثم إن جنود الاحتلال يلحقون بقتلاهم إلى قبورهم ويقومون بنبشها لزيادة عمق الجرح في قلوب أهلهم الذين ما زالوا أحياء (حتى الآن). ويستهدفون بقصفهم بعض المباني والمدارس التي تؤوي ذوي الإعاقة، ويحتفل جنود الاحتلال أحياناً في المساجد لتعميق جرح الفلسطيني. أما النجمة تايلور سويفت التي ذكرت دعمها لأهل غزة، فقد تعرضت للهجوم عليها بسبب ذلك.
بعضهم يخجل من جرائمهم
الحاخام دوفيد نعلدمان (رجل الدين اليهودي) قال إنه يشعر بالخجل من جرائم الصهاينة في غزة، ويشعر بل أعلن أنه يشعر بالحرج لتنفيذ بعضها باسم اليهود. أما وزير خارجية إسبانيا فقد أعلن أنه يريد وقفاً إنسانياً دائماً للنار في غزة. ترى، هل ينجح رئيس جمهورية فرنسا في إقناع نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بوقف حرب الإبادة على أهل غزة؟
وثمة من يطمئن جنود الاحتلال قائلاً (بايدن معنا)، أي رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية! فهل هذا مبرر للمزيد من القتل؟
النجوم العرب وفلسطين
الجميلة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، لم تكتف بارتداء الكوفية الفلسطينية لكنها حملت علم فلسطين في أحد المهرجانات تضامناً مع أهالي غزة، ولم يدهشنا التأييد اللبناني للإضراب الدولي لمساندة غزة والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار (لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي!) هذا على الرغم من تحضير لندن لدخول «المستوطنين المتطرفين»! وكما سبق وذكرت عن التضامن الغربي وبالذات الفني مع أهل غزة، فقد تم طرد ميليسيا باربارا من عملها لدعمها فلسطين، وقرر ستة من نجوم هوليوود دعمها، وبينهن من انسحبت من عملها مثل جينا اورتيغا من سلسلة (سكريم). نعود إلى عالمنا العربي؛ من الجميل أن نرى أطفالاً على رصيف بحر بيروت يقضون يوماً للرسم من وحي غزة وطوفان الأقصى، إنها لحظة ضوء في عتمة تكاد تكون قاتمة.
ثم إن مؤسسة قطر نظمت معرضاً «من أجل فلسطين» يضم مجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية لطلاب في مدارس مؤسسة قطر.
غزة أولاً
تختلف المواقف العربية من حرب جنود الاحتلال على غزة، لكنها تتفق كلها على التضامن مع الفلسطينيين في كل جزء من الوطن العربي يطاله العدوان. والحكاية السياسية طويلة تحتاج إلى موسوعة مزودة بالصور، وبينها صور تستفز العربي أينما كان، كصورة تلك الطفلة الصغيرة في غزة التي تبكي في حضن أمها بقدمين مقطوعتين بقذيفة (احتلالية). والصور كثيرة ترسم بدقة ذلك الهول الذي يتعرض له أهل غزة، وتستحق كما ذكرت كتاباً خاصاً بها.
إنه زمن العنف!
ثمة أخبار لا يستطيع القارئ أن يمر بها مروراً عابراً، منها مثلاً ذلك الخبر عن الفتى الألماني الذي قتل طفلاً عمره 6 سنوات طعناً بالسكين؛ لأن الطفل فلسطيني، والقاتل منحاز لإسرائيل!
ومنذ أسبوع حصلت جريمة قتل قرب بيتي في باريس، وذكرت الصحف اسم الشارع الذي أقيم فيه كمسرح للجريمة التي قام بها شاب فرنسي حين طعن سائحاً ألمانياً أمام «برج ايفل» الشهير. ووصف رئيس جمهورية فرنسا السيد إيمانويل ماكرون الجريمة بأنها إرهابية، لأن القاتل الشاب لا يعرف السائح الألماني الذي قتله، لكنه كان يصرخ أثناء طعنه «الله أكبر»، وأخبر القاتل الشرطة التي قبضت عليه أنه قام بالقتل لانزعاجه «لأن الكثير من المسلمين يموتون في أفغانستان وفلسطين، وانه منزعج من الوضع في قطاع غزة.. كلنا منزعجون من الوضع في قطاع غزة، لكننا لا نجد الحل في حمل السكاكين وقتل أي سائح أمام (جاري) برج إيفل! وبلادنا العربية لا تخلو من مرض العنف بدل الحوار. وناديا إلياس، مراسلة «القدس العربي» في لبنان (طرابلس)، أخبرتنا عن خلاف بين شقيقي عروسين تحول به العرس إلى مأتم، فقد أقدم شقيق العريس على قتل شقيق العروس بعد نشوب خلاف بينهما! ألا يمكن حل الخلافات الفردية إلا بإطلاق النار؟
وماذا عن الحوار بدل ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عند تغيب العقل والدين تتخلق الأفراد بأخلاق الامبراطوريات الشريرة.
رحم الله وكنت دوماً أسمعها تردد المثل القائل “الله مفضل العقل على الدين” ، الله فضل العقل على الدين. وكما يقال لقد عرف الإنسان الله عن طريق العقل وخاطب الله البشر في عقولهم، مثلاً بقوله تعالى أفلا تعقلون.
عذراً سقط سهواً: رحم الله أمي. والله يرحم الأمهات جميعا
صبحكم الله بكل خير لك أختي غادة السمان وللجميع. لاأعرف ماذا يعني الحياد هنا, فلقد سمعت أمي رحمها الله دوماً تقول “مادخل مُقَسِّم عالجنة” أي من يقسم شيئ بين شخصين مثلاً! فالمطلوب هو الإنصاف دوماً ونقطة المنتصف لاتعني بالضرورة العدل والإنصاف بين فريقين.
كيف يمكن مثلاً أن نقف جانباً (وقوف المتفرج) ولانطالب بوقف جرائم الإحتلال الصهيوني الفاشي وحرب الإبادة على غزة. أو كيف نقف على “الحياد” من جرائم بشارون أسدوف (الأحمق الرافض للحوار للهروب من مصيرة المحتوم) وشبيحته وهي أقوى شبيه لما يفعله نتنياهو (الأحمق الرافض للحوار للهروب من مصيرة المحتوم) وجنود الإحتلال في غزة.
وينطبق الأمر على كل الجرائم وخاصة العصر الحاضر حيث يمكننا أن نكون فاعلين شعوباً وحكاماً! اللهم إذا توفرت النية والإرادة, لوقفها والعودة إلى الحوار, الحوار العاقل الذي يسعى لفهم الإنسان للإنسان لاحوار السلاح أو حوار المتسلط والمستبد والمحتل وحوار الغابة! عندما نتحمل المسؤولية بأنقسنا (لما يميز الإنسان عن بقية المخلوقات) عن كل مانفوم به قد نصل إلى ذلك. مع خالص محبتي وتحياتي للجميع.
عذراً من فضلكم، هذا القول هو مثل شعبي معروف في سوريا، ويعني مادخل من يقسم (الأشياء) إلى الجنة، ذلك أنه عادة يُنطر إلى نقطة الوسط لانقطة الإنصاف كونها تحتاج إلى تقدير جيد بعيداً عن المعتاد.
صباح الخير دكتورة غادة أتمنى أن تكوني في صحة جيدة و أفضل حال بالنسبة للسيلينا غوميز لم تدعم أهل غزة وفلسطين فقد عملت لايك في تطبيق الانستغرام على بوست ممثلة كوميدية صهيونية تهاجم حماس وأهل غزة وتصفهم بالارهاب وبعد حملات إلغاء المتابعة عليها بسبب لايك ردت وقالت أنها تتمنى سلام للعالم ولم تتطرق للغزة نهائيا وقام البعض بشن حمالات أكثر عليها وردت لكن ليست في صفحتها الرسمية التي يبلغ عدد متابعينها 429 مليون ،ردت في صفحة ماركتها للميكب التي يبلغ عدد متابعينها 6مليون فقط ونزلت بوسط تدعم فيه غزة تستغل أهل غزة من أجل التسويق يا للعار وطلع مدير أعمالها صهيوني ويتابع الجيش الاسرائيلي حتى تايلور سويفت لم تدعم أهل غزة نهائيا حرب غزة كشفت الكثييييير من الأوجه الموافقة الله يرحم شهدائنا الأبرار دمتي بخير دكتورة.