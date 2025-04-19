إلى أي حد قد يكون “الكلاسيكوهان” المقبلان حاسمين بالنسبة لمصير أنشيلوتي مع ريال مدريد؟

باريس- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية إن المنتخب البرازيلي ما يزال يلاحق كارلو أنشيلوتي، في وقت يعيش فيه المدرب الإيطالي موسماً صعباً مع ريال مدريد، حيث يتبقى من عقده سنة واحدة. فهل يكون قد خاض آخر مباراة له في دوري الأبطال ضد أرسنال؟، تتساءل الصحيفة ذائعة الصيت عالميا.

عندما سُئل عن مستقبله مباشرة بعد الإقصاء القاسي لريال مدريد أمام أرسنال في ربع النهائي (0-3 ذهاباً، 1-2 إياباً)، أجاب المدرب الإيطالي قائلاً: “لا أعلم ولا أريد أن أعلم”.

وفي مؤتمر صحافي بعد دقائق، أوضح موقفه قليلاً: “لا، لا أعلم، هذا ممكن، النادي قد يقرر التغيير، قد يكون هذا العام، أو في العام المقبل عند انتهاء عقدي، لا توجد أي مشكلة، في اليوم الذي ينتهي فيه مشواري هنا، لن أستطيع سوى شكر هذا النادي، قد يكون ذلك غداً، بعد عشرة أيام، في شهر، أو في عام… لن أستطيع سوى شكر النادي ولا شيء غير ذلك”، تُذكِّر الصحيفة الفرنسية.

ما هو مؤكد- توضّح ليكيب- هو أن “كارليتو” ما يزال مرتبطاً بعقد حتى عام 2026، لكنه يعيش موسماً مرهقاً، تعرض فيه مع ريال مدريد لـ12 هزيمة في جميع المسابقات، مع شعور بالعجز التام أمام أرسنال، وتحديداً هزيمتان قاسيتان أمام الخصم التقليدي برشلونة (0-4 في الدوري، و2-5 في نهائي كأس السوبر).

لم يبذل مسؤولو النادي جهداً كبيراً لمساعدة المدرب منذ الصيف. فقد طلب بديلاً لتوني كروس الذي اعتزل مبكراً، دون استجابة. وما يزال ثلاثي خط الوسط الذي كان مصدر قوة الملكي لعشر سنوات يبحث عن قائد، خاصة أن لوكا مودريتش وصل إلى 39 عاماً، تُشير “ليكيب”.

كما طلب أنشيلوتي في الشتاء ظهيراً أيمن لتعويض إصابة القائد داني كارفاخال (تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى)، دون أي جدوى. وكان عليه، مجدداً، الاعتماد على نفسه. وتبدو تشكيلة ريال مدريد غير متوازنة، كما تبدو المعادلة لإشراك الرباعي الهجومي دون المساس بتوازن الفريق مستحيلة.

سواء أكانت مصادفة أم لا، فبينما كان أنشيلوتي يتحدث عن مستقبله، كتبت صحيفة “ماركا” الرياضية ذائعة الصيت أن وسيطاً قريباً من الاتحاد البرازيلي حضر المباراة بهدف محاولة إقناع جديدة للإيطالي. اهتمام “السيليساو” بأنشيلوتي ليس جديداً، لكن القول إن المدرب في طريقه لعبور الأطلسي ما يزال سابقاً لأوانه، خاصة مع وجود بعض التحفظات في البرازيل حول فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي، تتابع صحيفة “ليكيب”.

أنشيلوتي إذاً ما يزال بعيداً عن الرحيل، لكن ذلك لا يمنع ريال مدريد من التفكير في المستقبل، خصوصاً إذا ساءت الأمور في الكلاسيكوهين القادمين، في نهائي كأس الملك وفي الدوري (حيث يتأخر الريال بفارق 4 نقاط عن خصمه التقليدي برشلونة)، تقول الصحيفة الرياضية الفرنسية.

فالاتصالات بدأت فعلاً مع تشابي ألونسو، رغم أنه مرتبط بعقد مع باير ليفركوزن حتى عام 2026. غير أنه في أوساط مدريد، هناك بعض الشكوك حول قدرة نجوم الفريق على التأقلم مع أفكار تشابي، خاصة وأن “الميرينغي” اعتاد في السنوات الأخيرة الفوز مع مدربين يمنحون اللاعبين حرية كبيرة، تُؤكد “ليكيب”، مضيفة أن الألماني يورغن كلوب أيضاً له مؤيدون بين مسؤولي النادي، الذين حافظوا على علاقات دورية مع المدرب الألماني خلال السنوات الأخيرة.