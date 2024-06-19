إليزابيت وارن تعلن مقاطعتها لخطاب نتنياهو في الكونغرس وتطالب بوضع قيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: قالت السيناتورة إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساشوستس) إنها لن تحضر خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتوقع أن يلقيه الشهر المقبل أمام اجتماع مشترك للكونغرس.

وقالت المرشحة الرئاسية السابقة :”لقد خلق بنيامين نتنياهو كارثة إنسانية”.

وقالت عندما سئلت عن رد فعلها على سعي إدارة الرئيس جو بايدن لبيع أسلحة لإسرائيل: “على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها، بما في ذلك القيود على مبيعات الأسلحة، كوسيلة لدفع عجلة السلام في الشرق الأوسط”.

وأضافت “نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وإغاثة إنسانية ضخمة، وعودة الرهائن، وعلينا أن نحقق انفراجة في إقناع الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وقالت وارن إن ” إعطاء المزيد من الأسلحة لإسرائيل لا يدفع في الاتجاه الصحيح”.