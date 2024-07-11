إليسا: ارتبطت بمسلم أخفى عني زواجه … لا أقبل فكرة الزوجة الثانية

القاهرة – «القدس العربي»: حلت النجمة إليسا ضيفة في الحلقة الثانية من برنامج «بيت السعد»، الذي يقدمه الأخوان النجمان أحمد سعد وعمرو سعد.

وقد كشفت النجمة اللبنانية في اللقاء أنها كانت على علاقة بشخص مسلم، لكنه اكتشفت لاحقا أنه متزوج فاضطرت لتركه. وقالت «رفضت أن أبني سعادتي على حساب شخص آخر، وعمري ما أعملها تاني».

وعبرت عن رأيها في فكرة الزوجة الثانية، فقالت: «في كل الأحوال هذه حاجة بتظلم الست، إلا لو في ظروف معينة، في الدين الإسلامي محللة، وفي الجيل الجديد أصبح قليل يعملوها، إلا لو في استثناءات مثل عدم الإنجاب، وأنا مع إنه يتزوج من أجل الأولاد بس مايسبهاش، ولو الست موافقة تبقى عقلها كبير، ولأن في ستات بيوافقوا عشان مش عايزين يتطلقوا».

وأضافت «أنا بنت بيئتي، معنديش في الثقافة بتاعتي زوجة ثانية، وأوقات تدوس على قلبك».

وتحدثت عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: «لازم يكون شخص عنده كاريزما والشكل ممكن يبقى الاختيار الثاني».

ويعرض برنامج «بيت السعد» في الحادية عشر مساء الأربعاء على محطة «أم بي سي»، ويعاد يوم السبت الساعة 9 مساءً على شاشة «أم بي سي مصر».