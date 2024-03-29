إليسا: العدالة الإنسانية غير موجودة على الأرض والدليل ما يحصل في غزة

بيروت- “القدس العربي”:

فتحت النجمة اللبنانية اليسا كتاب حياتها الشخصية والفنية مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامجه “بودكاست- بيغ تايم” حيث كشفت العديد من الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عنها، ولاسيما تعرضها للعنف، وقصة حب تعيشها في هذه المرحلة وسواها من المسائل الشخصية.

وقالت إنها “ترفض العنف بتاتاً وهي لا تقبل به حتى بالكلام، لأن العنف اللفظي يدمر الإنسان. فهو كسكين يغرز بها ويكون أشد قسوة من العنف الجسدي”.

لكنها كشفت عن “تعرضها للتخويف عبر اتصالات هاتفية مباشرة”، وأكدت أنها “لا تخاف من هذه الأمور لأنها إنسانة مؤمنة وإيمانها يجعلها تعيش براحة كبيرة”، معتبرة “أن العدالة الإنسانية غير موجودة على الأرض والدليل ما يحصل في غزة”.

وكشفت إليسا “أنها خسرت أموالا طائلة في المصارف اللبنانية وهي ثروتها التي جمعتها على مدى 25 عاماً من عملها الفني وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي مر بها لبنان”، وأعلنت أنها “قطعت الأمل باستعادة أموالها التي لم تعد تعتبرها موجودة”، شاكرة ربها “أنها مرتاحة مادياً ولاسيما أن هناك أشخاصاً لا يملكون أي ليرة وإنما هي تعمل الحمدالله”.

واستعادت “التجربة المرة التي عاشتها أثناء انفجار مرفأ بيروت وتدمير منزلها في منطقة الأشرفية، لتؤكد بأن ما شاهدته في حينه جعلها تدرك أن الماديات غير مهمة أمام من فقدوا أرواحهم وحياتهم ودمرت نفسياتهم، فهي لا يزال بإمكانها أن تعمل وتحيي الحفلات لتعويض ما خسرته”.