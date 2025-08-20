منوعات | أخبار النجوم

إليسا تتعرض لعملية نصب بـ2.7 مليون دولار

منذ 29 دقيقة

الفنانة اللبنانية إليسا

ناديا الياس
حجم الخط
0

بيروت- “القدس العربي”: كُشف النقاب عن تعرض الفنانة اللبنانية إليسا لعملية نصب ضخمة بلغت قيمتها مليونين و700 ألف دولار أمريكي، ما دفعها إلى تقديم شكوى قضائية لتحصيل أموالها.

وأوضح الصحافي الاستقصائي هادي الأمين، عبر قناة “الجديد”، أن إليسا سلّمت رجل الأعمال علي قاسم حمود مبلغا ماليا بهذه القيمة بموجب شيك خلال ثورة تشرين/ أكتوبر 2019، على أن يحوّله إلى دولار نقدي، غير أنه لم يُعد المال إليها حتى اليوم. وأشار إلى أن حمود سبق أن أُدين في قضايا مماثلة، لكنه تمكّن من الهروب من لبنان عبر مطار بيروت الدولي مستخدما جواز سفره البريطاني.

وبحسب المعلومات، فإن حمود يُعد من أصحاب السوابق، وبعد أن استولى على المبلغ، تقدمت إليسا بشكوى جزائية صدر على أثرها إشارة بحث وتحرٍ بحقه بتاريخ 23/7/2025، تبعها صدور بلاغين آخرين للتعميم عليه. غير أن المفاجأة تمثلت في قيام حمود بدفع رشوة مالية أُزيلت بموجبها إشارات البحث والتحري داخل مطار بيروت، ما أتاح له السفر إلى الخارج بجوازه الأجنبي.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

النجوم يواسون السيدة فيروز برحيل ابنها زياد الرحباني- (فيديوهات)
30 - يوليو - 2025
إليسا تمثل العالم العربي في جوائز “بيلبورد 2025”
22 - مايو - 2025
إليسا تحقق أمنية طفل مصاب بمرض السرطان- (فيديو)
16 - أبريل - 2025
كيف عايد الفنانون اللبنانيون جمهورهم بعيد الفطر؟
31 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية