إليسا تتوشح بالكوفية الفلسطينية والعلم اللبناني في السويد

بيروت-“القدس العربي”:

بعد قيصر الغناء كاظم الساهر ها هي النجمة اللبنانية إليسا تتوشح بالعلم اللبناني وبالكوفية الفلسطينية في حفلها الفني الجماهيري الذي أحيته في مدينة مالمو السويدية. وقد بدت فيها متأثرة للغاية على المسرح حتى إنها لم تتمالك نفسها من شدة التأثر، فانهمرت دموعها أمام الجاليات العربية التي حضرت من بلدها لبنان ومن فلسطين وسوريا والعراق.

وفي خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاجرام الاسرائيلي بحق الاطفال والنساء والابرياء تحدثت اليسا عن هذه المآسي والحروب المدمرة التي يشهدها وطننا العربي ولا سيما في غزة ولبنان والسودان، متمنية “أن يحفظ الله الشعوب وأن يحل السلام والاستقرار والامان محل القتل والدمار”، معربة “عن عمق محبتها وتضامنها مع القضية الفلسطينية حيث التقطت من أحد الحضور على المسرح الكوفية الفلسطينية ورفعتها وتوشحت بها على المسرح طوال الوقت وسط صيحات الحضور الذي بادلها بالتصفيق والهتاف باسمها.

كما أشعلت إليسا حماسة الحضور الذي تجاوز الثلاثين ألف شخص حتى إنها بدت متأثرة على المسرح في العديد من اللقطات التي تناقلها الحضور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين هذه اللقطات التي تصدرت “التراند” ارتداؤها الكوفية الفلسطينية أثناء غنائها ديو “من أول دقيقة”، ورفعها العلم اللبناني أثناء تقديمها أغنية السيدة فيروز “نسّم علينا الهوى” فضلاً عن مشهد انهيارها بالبكاء أثناء تأديتها أغنية “بتمون”.

النجمه #اليسا تظهر دعمها للقضيه الفلسطينية وهذا ليس بجديد،ولكن هذي المره في عقر دار الغرب ، صاحبة الرأي وصاحبة الكلمه محد يقدر يسكت صوتها ولم تخاف من اعلانها الدعم الكامل لـ #فلسطيـن

فنانة بحجم وطن اليسا حرفيا تستحق لقب نجمة الوطن العربي الاولى @elissakh 🤍#ElissaInMalmo pic.twitter.com/d6d7vZdr23 — Saleh،🇰🇼 (@Salehlsl10) August 12, 2024

ولم تبخل اليسا بالوقت على جمهورها الذي ردد طوال الوقت أغانيها على مدى ساعة ونصف الساعة حيث قدمت باقة منوعة من أجمل أغانيها ومنها “عبالي حبيبي”، و”كرمالك”، “وبتمون” وسواها من أجمل الاغاني.

هذا وتحيي اليسا ضمن مهرجان ستوكهولم الخميس المقبل في 15 آب/أغسطس الحالي حفلاً فنياً آخر في العاصمة ستوكهولم.

يذكر أن المهرجانات السنوية السويدية في مالمو وستوكهولم استقبلت العام الماضي الفنانة كارول سماحة، التي أحيت حفلات على نفس المسارح في مالمو وستوكهولم، وشهدت حضور الآلاف من المعجبين.