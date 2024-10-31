إليسا تثير الجدل بعد تعريفها لـ”المتصهين” وغمزها من قناة “حزب الله”- (تغريدة)

بيروت- “القدس العربي”:

وجهت الفنانة إليسا انتقادات لمواقف “حزب الله” وفريق الممانعة بسبب مواصلة توجيه تهمة العمالة والتخوين لمن يخالفهم الرأي ونعتهم بـ”الصهيوني” أو “المتصهين”.

وارتأت إليسا في منشور على منصة “إكس” شرح تعريفها ورؤيتها لعبارة “المتصهين” بقولها: “هو الذي مشى جنباً إلى جنب مع حسن نصرالله وسلّم معلوماته لإسرائيل فقتلته. هو الذي يعمل داخل مليشيا حزب الله وقام بصفقة البيجر وانفجرت بعناصره. هو الذي يعمل داخل الحزب ويقدم معلومات للعدو. هو الذي اتصل بفؤاد شكر على خط داخلي وطلب منه الصعود إلى الطابق السابع. هو الذي ينتمي إلى بيئة حزب الله ويدعم المحور ويقدم كل المعلومات المطلوبة عن حزب الله”.

وفي ختام تغريدتها، دافعت إليسا عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بعد اتهامه بـ”الصهيوني”، فقالت: “باختصار هيدا هو المتصهين وليس سمير جعجع أو أي مواطن لبناني يريد الحرية والسيادة والاستقلال”.

تعريف المتصهين.. هو الذي مشى جنباً الى جنب مع حسن نصرالله وسلم معلوماته لإسرائيل فقتلته.

هو الذي يعمل داخل ميليشيا حزب الله وقام بصفقة البيجر وانفجرت بعناصره.

هو الذي يعمل داخل الحزب ويقدم معلومات للعدو.

هو الذي اتصل بفؤاد شكر على خط داخلي وطلب منه الصعود الى الطابق السابع.… https://t.co/QabLVGKd1t — Elissa (@elissakh) October 29, 2024

وتفاعل المتابعون مع إليسا حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لما كتبته ومعارض بشدة. وانتقد أحد المتابعين إليسا قائلاً: “هلق انت لا بالفن بتفهمي ولا بالسياسة خليك بنشازك وترك السياسة لاهلها”، وحمل متابع آخر بعنف عليها بقوله: “أقذر مغنية في التاريخ البشري!”، وأضاف “بينما يُصنَع الشرف بالدماء في صفوف حزب الله، تأتين لتصنفينهم بالميليشيا !هل أموال تركي آل الشيخ تُعطيك الحق في الاستهزاء بكرامة الأحرار؟ أنتِ ترقصين على أنقاض القيم، متظاهرة بأنك صوت الحق، بينما أنتِ مجرد صدى للعار!”.

في المقابل، أيدها العديد من المتابعين على موقفها ورأيها وجرأتها اللامحدودة، فحيّتها إحدى المتابعات التي كتبت: “شو حلوة جرأتك اليسا انت المقاوِمة الحقيقية”.