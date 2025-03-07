إليسا تحتفي بنجاح أغنية «وتقابل حبيب» الأكثر انتشاراً في مصر والدول العربية

بيروت – «القدس العربي»: تحظى أغنية النجمة اللبنانية إليسا «وتقابل حبيب» وهي الشارة الصوتية للمسلسل الرمضاني «وتقابل حبيب»، الذي يحمل الاسم نفسه بنجاح كبير وانتشار واسع، حيث تناقلها المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بأداء اليسا العالي والمرهف والذي عزز من تأثير كلمات الأغنية ورسالتها العاطفية.

وتصدرت هذه الأغنية قوائم الاستماع على منصات الموسيقى الرقمية في مصر والعالم العربي منذ مطلع شهر رمضان المبارك، وحصدت ملايين المشاهدات عبر تطبيق «يوتيوب»، واحتفاء بهذا النجاح شاركت إليسا متتبعيها عبر حساباتها الرسمية أصداء هذا النجاح وإرشادات الجمهور الذي نوّه باحساس الفنانة اللبنانية العالي.

وتناقل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كلمات الأغنية.

وهي من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي نادر حمدي. أما مسلسل «وتقابل حبيب» فهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وتدور احداثه حول «ليل» وهي امرأة غنية تتعرض لصدمة قوية في حياتها عندما تعلم بخيانة زوجها الذي ارتبط سراً بأخرى وعندها تبدأ الصراعات العائلية.