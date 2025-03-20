إليسا تحدثت عن محاربتها للسرطان وصورتها مع آموس هوكشتاين تثير الجدل- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

التقت النجمة اللبنانية إليسا مع أصدقاء لها في الولايات المتحدة الأمريكية، أحدهم الموفد الأمريكي السابق آموس هوكشتاين الذي تولى مسؤولية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

والتقطت إليسا صورة في نيويورك وأرفقتها بتعليق مقتضب باللغة الانكليزية على منصة “إكس”: “مع الأصدقاء في نيويورك”.

وتفاعل المتابعون للغاية مع النجمة اللبنانية التي أحدثت صورتها مع هوكشتاين ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها بعضهم “خائنة لبلدها” لا بل نعتوها بـ”الصهيونية” في حين أشاد البعض الآخر بها كونها “تسببت بانهيار محور الممانعة” على حد تعليق أحد المتابعين.

وكانت إليسا حظيت بتكريم مميز من قبل الجامعة اللبنانية الأمريكية في نيويورك تقديراً لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في التوعية على مرض السرطان. وعبّرت عن سعادتها بالتكريم، قائلة “إنه شرف عظيم أن أتلقى هذه الجائزة خلال الاحتفال بمئوية هذه المؤسسة العريقة. على مدار 100 عام، ساهمت الجامعة اللبنانية الأمريكية في تشكيل قادة المستقبل، وأنا ممتنة لكوني جزءاً من إرثها الغني ومتحمسة لتأثيرها المستقبلي”.

وتناولت إليسا شهادة من والدها الراحل زكريا خوري الذي كان مصدر إلهامها بقولها: “وأنا أقف هنا، لا يسعني إلا أن أفكر في والدي، لقد كان دائمًا مصدر إلهامي، وكان يقول لي إن النجم بلا تعليم يشبه الموهبة بلا توجيه”. وأضافت “التعليم يصنع القادة، والفنانون ليسوا استثناء، ولطالما آمنت بأننا صناع التغيير، إذ نحمل مسؤولية التأثير. معًا، نمكن الجيل القادم من الحلم الكبير وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للبنان”.

وشددت على الإفادة من التجربة السابقة مع مرض السرطان ووجوب مساندة المرضى المحتاجين: “في السنوات السابقة، حاربت السرطان، وأنا ممتنة لأنه كان بإمكاني الحصول على أفضل رعاية طبية أنقذت حياتي. لكن للأسف، الكثيرون لا يحظون بهذه الميزة، دعونا نساعدهم ونساندهم، فهذا هو دورنا”.

على صعيد آخر، قدّمت إليسا شارة مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي يُعرض خلال شهر رمضان، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.