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إليسا تحقق أمنية طفل مصاب بمرض السرطان- (فيديو)

منذ 45 دقيقة

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

في خطوة إنسانية، حققت النجمة اللبنانية إليسا، رغبة أحد الأطفال المصابين بمرض السرطان بلقائها والحديث معها، فقامت بزيارته وأمضت معه أجمل اللحظات من الفرح، وتحدثت معه واحتضنته ووقفت بجانبه على الشرفة حيث أطلقا معاً مجموعة من البالونات الملونة التي تطايرت وعلت نحو السماء، والتقطت مجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق زيارتها الإنسانية والمؤثرة.

وشاركت إليسا هذه الصور والفيديو مع متتبعيها عبر حسابها الرسمي على”إنستغرام”، وأرفقتها بتعليق معبّر نابع من إنسانيتها، وأكدت أن ابتسامته أقوى من الوجع وأن المحبة يمكن أن تكون الدواء: “براين طفل عم يحارب السرطان. تمنى يتعرف عليي، وزرته كرمال فرحه، بس بالحقيقة هو اللي فرّحني. بعرف تماماً شو يعني المرض والتعب، بس ابتسامته كانت أقوى من الوجع. ذكرني إنو الإبتسامة بهيك ظروف هي بطولة، وإنو المحبة عنجد ممكن تكون دوا”.

وتفاعل المتابعون للغاية مع مبادرة إليسا، مثنين على موقفها الإنساني وعلى تواضعها وعفويتها وعلى محبتها التي أظهرتها جلياً مع الطفل براين.

 

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