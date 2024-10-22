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إليسا ترد على رئيس البرلمان الإيراني بشأن لبنان- (تغريدة)

22 - أكتوبر - 2024

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

تتابع النجمة اللبنانية إليسا عن كثب التطورات الأمنية والسياسية في بلدها الذي ما زال في مرمى الاعتداءات الاسرائيلية، وقد رفعت اليوم مجدداً الدعاء إلى الله لحماية لبنان بعد تصاعد الضربات والقصف والغارات، قائلة: “يا رب تحمينا وتحمي هل البلد يا رب”.

واستهجنت إليسا في وقت سابق موقف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف حول لبنان، فسألت: “بأي حق يحكي قاليباف باسم لبنان؟”، وكتبت في منشور لها على منصة إكس: “إنو معقول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف قال بمقابلة لـ”لوفيغارو” إنو طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701، فكّرت بالأول إنو رئيس البرلمان اللبناني اللي عم يحكي، طالما الموضوع لبناني بحت. بأيا حق قاليباف بيحكي باسم لبنان؟”.

وأضافت: “ما بكفي دمرتولنا بلدنا من ورا سياساتكن؟؟ بيقولوا ما في حق بيموت ووراه مُطالب. منطلب من الحكومة اللبنانية تاخد موقف فوراً. منطلب يكون عنا مسؤولين، عن جد مسؤولين، وما بقا بيفرطوا بكرامة وسيادة لبنان”.

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  1. يقول شوشو:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 2:04 م

    لماذا النفوذ الفرنسي والأميركي في لبنان لا تعترضون عليه؟ وهو أضعاف أضعاف غيره.

    رد

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