إليسا تمثل العالم العربي في جوائز “بيلبورد 2025”

بيروت- “القدس العربي”:

نظرا لتاريخها الفني ولجماهيريتها الواسعة وتأثيرها الفني في العالم العربي، تم اختيار النجمة اللبنانية إليسا من قبل “Billboard Arabia” لتمثيل العالم العربي في “حفل جوائز بيلبورد للنساء في الموسيقى 2025”.

وشاركت إليسا متتبعيها عبر حسابها الرسمي على “إكس” هذا الحدث الفني العالمي الذي تنظمه مجلة Billboard العالمية عبر نشرها مقطع فيديو يتضمن إعلان الفنانة السويدية زارا لارسون اختيارها من قبل “بيلبورد عربية”، وأثنت على هذه المبادرة بتغريدة أعربت فيها عن سعادتها وافتخارها بتكريمها وفنانات يصنعن تأثيرا في مجتمعاتهن.

وكتبت: “يشرّفني أن أكون ممثلة للعالم العربي في جوائز Billboard Women in Music العالمية التي أطلقت جوائز جديدة تحتفي بالفنانات المؤثّرات في مجتمعاتهن. فبعد كل شيء، فما قيمة الفن من دون أن يحمل رسالة؟”.

Beirut… your love is like no other!❤️🇱🇧 Join me for a special night on July 28, a concert from the heart of this city, for the heart of this city. https://t.co/vGjG5kaNWn #Elissa pic.twitter.com/uZhxYotyRB

وتفاعل المتابعون مع إليسا، مقدمين لها التهاني على هذا الإنجاز الذي يليق بفنّها وتاريخها، ووصفها البعض بأنها “أيقونة عالمية” وتستحق كل تكريم وتقدير.

إلى ذلك، ينتظر عشاق ومحبو إليسا حفلها الفني الضخم في “مهرجان أعياد بيروت 2025 ” تحت عنوان “حبك متل بيروت” في الثامن والعشرين من شهر تموز/ يوليو المقبل في واجهة بيروت البحرية حيث ستقدم مجموعة منوعة من أشهر أغانيها التي تحرك المشاعر وتلامس القلوب.

