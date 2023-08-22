إليسا تُفاجأ بحذف أغنيتها الرومانسية على موقع «يوتيوب» بعد ساعات على طرحها

بيروت – «القدس العربي»: فوجئت المطربة اللبنانية إليسا بحذف موقع “يوتيوب” الفيديو الخاص بأغنيتها الجديدة، التي حملت عنوان “العقد” بعد 5 ساعات على طرح هذه الأغنية وحصدها نسبة كبيرة من المشاهدات وصلت لغاية 100 آلف مشاهدة، أما الأسباب فهي أن الفيديو يتضمن محتوى من شركة وتري، وقد تمّ حظره بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وجاءت هذه الخطوة، بعدما شوقت الفنانة متابعيها لجديدها الغنائي ضمن ألبومها المنتظر صدوره في المرحلة المقبلة.

وعلّقت على منصة “إكس” على حذف الأغنية وربطت الأمر بشركة “وتري”، وكتبت “عقدي مع وتري أصلاً انتهى، ويبدو أن الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استناداً لعقد منتهٍ”. وأضافت “بس هالقضية ما بتمنعكن إنه تسمعوا الأغنية على كل التطبيقات اللي موجودة عليها واليوم أكتر من أي وقت صرت أكيدة إنه أهم قرار أخدته مع شركة وتري إنه تركتهم وفهمكم كفاية”.

وأغنية “العقد” مميزة للغاية وغريبة وجديدة في الوقت نفسه، وتدخل إلى الأعماق وتحرّك الأحاسيس والمشاعر، وهي من اللون الرومانسي، وأتت باللهجة المصرية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع جلال الحمداوي، وفيها من الحب والدلع والونس بطريقة سلسة وعميقة وجريئة من دون خدش الحياء والمشاعر، واعتمدت اليسا في كليب أغنيتها على الغرافيك والرسوم المتحركة والألوان.

وفور صدورها تصدر اسم إليسا “الترند” في لبنان وعدد من الدول العربية وحازت على المرتبة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية.

ونشرت منشوراً على “انستغرام” أعلمت فيه متتبعيها أن أغنيتها باتت على “يوتيوب” والمنصات الرقمية قائلة “بالعُقد ده عقدتني، والسلسله دي حبل وانت خانقني بيه، متوفرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية”.

تجدر الاشارة إلى أن أغنية “بتمايل على ال beat ” التي طرحتها إليسا منذ حوالي الشهر لا تزال تحصد الأصداء الإيجابية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.