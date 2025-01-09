“إل جي إلكترونيكس” تستعرض إستراتيجيتها لعام 2025 في لاس فيغاس

سول: كشف الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات، ويليام تشو، عن استراتيجية الشركة لعام 2025 إلى جانب رؤساء تنفيذيين آخرين في مؤتمر صحافي بمعرض “سي أيه إس” التكنولوجي لوسائل الإعلام الكورية في لاس فيغاس بولاية نيفادا.

وفي إطار “الرؤية المستقبلية 2030″، تهدف “إل جي” إلى توسيع شركتها القائمة التي تركز على الأجهزة إلى مساحات التنقل والتجارة.

وتسعى الشركة للتحول إلى مزود لحلول الحياة الذكية التي تربط وتعزز خبرات المستهلك.

وأشار ويليام إلى أن “إل جي” تعمل على زيادة تواجدها السوقي من خلال نماذج تجارية جديدة مثل الخدمات القائمة على الاشتراك والمتاجر التي تحمل اسمها عبر الإنترنت.

وتهدف الأعمال القائمة على المنصات الإلكترونية، التي تساهم في تحويل هيكل أعمال الشركة إلى نموذج عالي الربحية، إلى زيادة إيراداتها بواقع أكثر من خمسة أضعاف بحلول 2030، لينسب لها في النهاية 20% من إجمالي الأرباح التشغيلية لشركة “إل جي”.

وبحلول 2030، تتوقع “إل جي” أن ينسب لأعمالها مع الشركات نحو 45% من كل الإيرادات التي تدرها الشركة.

وشكلت إيرادات الأعمال مع الشركات ما يصل إلى 27% تقريبا من إجمالي الإيرادات في 2021، وهي نسبة ارتفعت إلى 35% بحلول نهاية العام الماضي.

(د ب أ)