إل جي تعتزم الاستثمار في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة

سول: أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية “إل جي” إلكترونيكس الثلاثاء اعتزامها الاستثمار بكثافة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، متعهدة بضخ 10 ملايين دولار كشريك رئيسي محدود في صندوق ذكاء آلفا الجديد الذي تديره شركة “إس بي في أيه” برأسمال 130 مليون دولار.

وتعتزم “إل جي” تسريع تحولها إلى شركة “حلول الحياة الذكية” (سمارت لايف سوليوشنز) من خلال توفير التقنيات المبتكرة لمحركات نموها الرئيسية بما في ذلك شركات الخدمات المعتمدة على المنصات وشركات توفير تبادل الخدمات بين الشركات (بي تو بي) وغيرها من المشروعات الجديدة. وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية مواصلة جهودها لتوفير التقنيات الأساسية للمستقبل وتوسيع مجالات عملها بعيدا عن الأجهزة المنزلية إلى مجالات الفضاء والنقل وغيرها.

يذكر أن “إل جي” استحوذت في الشهر الماضي على 80% من أسهم شركة أثوم التي تدير منصة لخدمات المنزل الذكي وتوجد في هولندا، ووقعت عقدا للاستحواذ على النسبة المتبقية من الأسهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي آذار/ مارس استثمرت “إل جي” 60 مليون دولار في شركة خدمات الإنسان الآلي المعتمد على الذكاء الاصطناعي بير روبوتيكس الموجودة في الولايات المتحدة من خلال اتفاق جديد للاستحواذ على الأسهم.

(د ب أ)