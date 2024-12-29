إمعانا بالإبادة.. إسرائيل تقصف مخيما للاجئين في غزة وتقتل 7 فلسطينيين- (فيديو)

غزة: استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون بينهم أطفال، الأحد، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشمالية لمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة الذي يواجه إبادة منذ أكثر من 14 شهرا.

وأفادت مصادر طبية أن القصف الذي طال منطقة شمال مخيم النصيرات، خلف 7 شهداء بينهم أطفال، وعدد من الإصابات وصفت بعضهم بـ”الخطيرة”.

في السياق ذاته، أفاد شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة “المخيم الجديد” شمال مخيم النصيرات أسفر عن دمار واسع طال منازل وممتلكات المدنيين.

وأضاف الشهود أن السكان نقلوا شهداء ومصابين إلى مستشفيي “العودة”، و”شهداء الأقصى” وسط أجواء من الذعر والخوف في مناطق القصف الإسرائيلي.

أصيب عدد من الأطفال الفلسطينيين، في قصف مدفعي إسرائيلي إر_ها_بي استهدف مخيم النصيرات الجديد وسط قطاع #غزة.#غزة_الفاضحة pic.twitter.com/6FPxH7BVvr — وسيم سعد قزيل (@wasem_sad22) December 29, 2024

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة

(الأناضول)