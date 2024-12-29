سياسة | عربي | فلسطين

إمعانا بالإبادة.. إسرائيل تقصف مخيما للاجئين في غزة وتقتل 7 فلسطينيين- (فيديو)

29 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
1

غزة: استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون بينهم أطفال، الأحد، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشمالية لمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة الذي يواجه إبادة منذ أكثر من 14 شهرا.

وأفادت مصادر طبية أن القصف الذي طال منطقة شمال مخيم النصيرات، خلف 7 شهداء بينهم أطفال، وعدد من الإصابات وصفت بعضهم بـ”الخطيرة”.

في السياق ذاته، أفاد شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة “المخيم الجديد” شمال مخيم النصيرات أسفر عن دمار واسع طال منازل وممتلكات المدنيين.

وأضاف الشهود أن السكان نقلوا شهداء ومصابين إلى مستشفيي “العودة”، و”شهداء الأقصى” وسط أجواء من الذعر والخوف في مناطق القصف الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 4:46 م

    الهزيمة في ساحة المعركة يقابله جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة اللعينة✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒💣🔥

    رد

أخبار ذات صلة

حماس: فيديو إعدام الجيش الإسرائيلي طواقم إسعاف برفح يفند روايته
منذ 43 دقيقة
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفا و669 شهيدا- (تدوينة)
منذ 4 ساعات
غزة.. استشهاد 22 فلسطينيا بقصف إسرائيلي متفرق ونسف مبان برفح- (فيديو)
منذ 5 ساعات
إبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة بغزة- (فيديو)
منذ 21 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية