إمعانا بالإبادة.. استشهاد 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي متفرق على غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الاثنين، في قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من 15 شهرا.

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما قال شهود عيان إن القصف الجوي استهدف منزلا لعائلة بركات في محيط بركة الشيخ رضوان.

🚨 متابعة | صور ومشاهد لـ 4 شهداء من عائلة بركات وشهيد من عائلة الحتو قضوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع النفق قرب بركة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة pic.twitter.com/G15VgxbRWv — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 6, 2025

وفي استهداف ثان في حي الدرج وسط غزة، قال مصدر طبي في المستشفى المعمداني، إن فلسطينيين وهما سيدة وطفل استشهدا وأصيب آخرون بجراح في قصف طائرة مسيرة لمنزل يؤوي نازحين بجوار المسجد العمري الكبير.

وذكر شهود عيان أن المواطنين نقلوا الشهداء والمصابين حملا على الأكتاف وعبر عربات صغيرة إلى المستشفى المعمداني شرق غزة.

#صورة | جثمانيّ شهيدان سيدة وطفل استشهدوا باستهداف الاحتلال منزلاً في محيط المسجد العمري بحي الدرج وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/OmuO5q5Nzv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 6, 2025

وأطلقت آليات جيش الاحتلال نيرانها بكثافة في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، وسط قصف مدفعي لأنحاء مختلفة من المدينة في ظل استمرار نسف الجيش لمباني سكنية في حي الزيتون (جنوب شرق).

وفي شمال غزة، أفاد شهود عيان باستشهاد فلسطينيين وهما شابان توأم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المحافظة، حيث يمعن جيش الاحتلال بإجراءات الإبادة والتطهير العرقي منذ أكثر من 3 شهور.

#متابعة | استشهاد التوأم محمد وحسن طارق عبد العزيز في قصف الاحتلال المستمر على شمال غزة، نجلا الشهيد طارق عبد العزيز الذي ارتقى عام 2007. pic.twitter.com/vE9sC35fcz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 6, 2025

يأتي ذلك وسط استمرار عمليات النسف الإسرائيلية لمباني سكنية في مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا وبلدة بيت حانون، وفق ما أورده شهود عيان.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف أرضا زراعية كانت تؤويهما في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، بحسب مصدر طبي.

واستهدف سلاح البحرية الإسرائيلي شاطئ مدينة رفح بالقذائف مع إطلاق آليات الجيش نيرانها غرب المدينة حيث ينصب النازحون خيامهم.

وفي المحافظة الوسطى، قصفت المدفعية الإسرائيلية غرب المخيم الجديد في النصيرات.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)