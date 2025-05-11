إمعانا بالإبادة.. هاكابي يؤكد دعم واشنطن تهجير الفلسطينيين من غزة

القدس: جدد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، السبت، دعم بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، رغم الرفض الإقليمي والدولي الواسع، في ظل استمرار حرب الإبادة التي تمارسها تل أبيب على القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال هاكابي في مقابلة مع قناة (12) العبرية الخاصة، إن الإدارة الأمريكية لا تملك حتى الآن خطة مفصلة لمرحلة “اليوم التالي” في قطاع غزة، لكنها تدعم فكرة إتاحة المجال أمام من يرغب بمغادرة القطاع، وفق تعبيره.

وأضاف أن إعادة إعمار غزة ستكون بمشاركة دول الخليج العربي.

وألقى السفير هاكابي، اللوم على حركة حماس في تأخير إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، معتبرا أنها “العقبة الوحيدة”، على حد زعمه.

وفيما يخص الجولة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي ستشمل دولا في المنطقة دون المرور بإسرائيل، قال هاكابي إن “الزيارة تركز على الفرص الاقتصادية”.

ونفى وجود أي دلالات سياسية وراء تجاهل إسرائيل، مؤكدا أن ترامب أمضى وقتا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر من أي زعيم آخر.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، طرحت مصر خطة عربية وإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، لكن ترامب ونتنياهو رفضا الخطة.

(الأناضول)