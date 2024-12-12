إمعانا في التضييق.. بن غفير يطالب بـ”حواجز دائمة” على طرق الضفة

القدس: طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، بإقامة “حواجز دائمة” على الطرقات في الضفة الغربية، زاعما أن “حق المستوطنين في الحياة له الأولوية على حرية تنقل الفلسطينيين”.

وقال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في منشور على منصة “إكس”: “أكرر مطالبتي الدائمة بإقامة حواجز دائمة على طرقات يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإتاحة طرق آمنة لسكان السلطة الفلسطينية”.

وأضاف: “حق مواطني إسرائيل في الحياة له الأولوية على حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية”.

وأدان بن غفير مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار في جنوبي الضفة الغربية، مساء الأربعاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: “قتل الليلة الماضية صبي عمره اثنا عشر عاما إثر اعتداء بإطلاق النار على حافلة ركاب في طريق الأنفاق قرب مفرق الخضر”، في إشارة إلى منطقة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأضافت: “كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ما بين متوسطة وطفيفة”.

وأوضحت الهيئة أن “فلسطينيا قام بإطلاق حوالي عشرين رصاصة من سيارة ولاذ بالفرار”.

(الأناضول)