إنترسبت: القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب البرية الإسرائيلية على غزة

واشنطن- “القدس العربي”: كشفت وثائق عسكرية أن الجيش الأمريكي كان مستعداً لاحتمال مشاركة القوات الأمريكية المتمركزة في العراق في الحرب البرية الإسرائيلية على غزة على الرغم من وعود الرئيس جو بايدن المتكررة بعدم إرسال قوات إلى المنطقة، وفقاً لما ذكره موقع “انترسيبت”.

مذكرة يناير هي أحدث إشارة إلى استعدادات البنتاغون لدعم إسرائيل في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”

وتصف مذكرة صادرة عن أفراد في القوات الجوية الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي، حصل عليها موقع “إنترسيبت” الأوامر العسكرية بالبقاء “على أهبة الاستعداد للانتشار الأمامي لدعم القوات في حالة تورط الولايات المتحدة على الأرض في حرب غزة.

ووفقا لوثيقة منفصلة خاصة بالموظفين، فإن الأمر الاحتياطي يتعلق بالأفراد الذين تم نشرهم العام الماضي في العراق.

وفي حين أن الوثائق لا تشير إلى أن التدخل العسكري البري الأمريكي في الحرب وشيك، إلا أن مذكرة يناير هي أحدث إشارة إلى استعدادات البنتاغون لدعم إسرائيل في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”. وبعد أيام من الهجمات، ورد أن الجيش الأمريكي وضع 2000 جندي على أوامر الاستعداد للنشر للحصول على دعم محتمل لإسرائيل، وإن كان من الدول المجاورة – وهي أوامر تم تأكيدها من خلال وثيقة شراء حصل عليها الموقع.

ولم تستجب وزارة الدفاع لطلب التعليق على مذكرة الموظفين بشأن الاستعداد للمشاركة البرية، لكن البيت الأبيض أكد في الماضي أن دعمه لإسرائيل في حرب غزة لن يشمل نشر قوات برية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: “لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أمريكية على الأرض في القتال في إسرائيل”. “ولكن كما قلنا أيضًا، لدينا مصالح أمنية وطنية كبيرة في المنطقة”.

وبعد يومين من تصريحات كيربي، شارك البيت الأبيض عن غير قصد صورة للرئيس جو بايدن في إسرائيل وهو يقف إلى جانب أعضاء وحدات العمليات الخاصة الأمريكية السرية، قبل أن يحذفها بسرعة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أن أفراد العمليات الخاصة الأمريكية كانوا في إسرائيل للمساعدة في جهود إنقاذ الرهائن.

توفر الوثائق التي تم الحصول عليها تذكيرًا صارخًا بالوجود العسكري الأمريكي المنتشر في الشرق الأوسط، مع نشر الأفراد في المناطق التي يعتقد العديد من الأمريكيين أن المهمة انتهت فيها منذ فترة طويلة – ومدى سرعة إعادة استخدام هذه الأوامر في صراعات جديدة.

وتشمل السجلات، على سبيل المثال، أفرادًا تم نشرهم في العراق لدعم عملية العزم الصلب، وهو الاسم الذي يطلقه الجيش الأمريكي على الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وعلى الرغم من طرد داعش من معاقله الأخيرة قبل سنوات، إلا أن الحرب لا تزال مستمرة، مما يوفر الأساس القانوني لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق وسوريا .

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد كتب على تويتر في ديسمبر/كانون الأول 2018، قائلاً: “لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهو السبب الوحيد لوجودنا هناك خلال رئاسة ترامب”.

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية في البلاد “ستعود جميعها”، وأعلن ترامب لاحقًا أنه سيتم سحب جميع القوات الأمريكية في العراق أيضًا.

وعلى الرغم من هذه الإعلانات، بقيت القوات الأمريكية في سوريا وكذلك في العراق، حيث لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. وقال البيت الأبيض إن عمليات النشر هي “جزء من استراتيجية شاملة لهزيمة داعش”. “للحد من احتمال عودة ظهور هذه الجماعات وتخفيف التهديدات التي تواجه وطن الولايات المتحدة”.