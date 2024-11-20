إنترسبت: حرية التعبير مكفولة في الجامعات الأمريكية.. إلا لمؤيدي فلسطين

متظاهرون في احتجاج "كلنا من أجل غزة" في جامعة كولومبيا في نيويورك. 15 نوفمبر 2023. ا ف ب

لندن-“القدس العربي”: نشر موقع “إنترسبت” تقريراً أعدته أكيلا لاسي ويزن محمد قالا فيه إن الشرطة اعتقلت، الأسبوع الماضي، في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند أربعة طلاب، بتهمة التخريب الجنائي في ما يتعلق بالاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة.

وتعتبر هذه الاعتقالات جزءاً من الذراع الطويلة لحملات القمع للاحتجاجات في الحرم الجامعي، والتي بدأت في الربيع، واستمرت هذا الخريف. وصف مسؤولو الجامعة الكتابة على الجدران بأنها “معادية للسامية”.

ويظهر شريط إخباري محلي جداراً مطلياً بأسماء فلسطين والسودان والكونغو وهايتي. كما تم رش مدخل المبنى بالطلاء الأحمر، بما في ذلك بصمات الأيدي، مع وضع لافتات تقول: “جامعتكم تمول الإبادة الجماعية”.

وأصدرت جامعة كيس ويسترن إشعارات بالإيقاف المؤقت، أو تحذيرات أخرى للطلاب، بعد الاحتجاجات في الربيع، ومنعت بعض الطلاب الخريجين من دخول الحرم الجامعي. وتم إيقاف طالب واحد عن الفصل الدراسي الخريفي: يوسف خلف، رئيس فرع الجامعة لنادي “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”.

خلف: لا يعاملون أي نادٍ آخر بهذه الطريقة. نرى بوضوح شديد تطبيق استثناء فلسطين هنا

ومن بين الانتهاكات السبعة المشار إليها في الإخطارات، يواجه خلف اتهامات تأديبية جامعية لانخراطه في “سلوك ترهيبي”، بما في ذلك استخدام هتاف “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”. وهو ممنوع من دخول الحرم الجامعي حتى ربيع عام 2026.

وقال خلف إنه عومل بشكل مختلف عن المحتجين الآخرين. وقال إن حالته كانت الوحيدة التي استأجرت فيها الجامعة شركة خارجية، وهي بيكرهوستلر، وقال إن طلاباً من أجل العدالة في فلسطين اتصل بهم مديرو الجامعة لنشرهم منشورات أو حضور أنشطة جماعية.

وقال خلف: “إنهم لا يعاملون أي نادٍ آخر بهذه الطريقة. نرى بوضوح شديد تطبيق استثناء فلسطين هنا”.

مع دخول حرب إسرائيل على غزة عامها الثاني، أصبح خلف من بين آلاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين ما زالوا مستهدفين في معارك الجامعات بشأن حملات القمع الاحتجاجية القاسية وحرية التعبير والاستقلال الأكاديمي والتمييز.

وتدور المعارك على الإنترنت، وفي ساحات الحرم الجامعي، وفي الإجراءات التأديبية الداخلية، وفي المحاكم. ويقول المنظمون من بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إن الجامعات تنتقم منهم بسبب نشاطهم وتقيّد حرياتهم المدنية وحرية التعبير، بينما تدّعي أنها تحترم كليهما.

ومع بلوغ الاحتجاجات في الحرم الجامعي ذروتها في أيار/مايو، كتبت داليا سابا، وهي طالبة دراسات عليا أمريكية من أصل فلسطيني في السنة الثانية بجامعة ويسكنسن ماديسون، مقالاً يدعم مطالب المتظاهرين. ودعت الجامعة إلى معالجة دعوات سحب الاستثمارات من الصناعات التي تستفيد من حرب إسرائيل. وواجهت هي وزميلها المؤلف فيجنيش راماشاندران، وهو طالب دراسات عليا آخر، تحقيقات تأديبية غير أكاديمية للطلاب اعتمدت فقط على المقال كدليل.

وقالت سابا: “تهددنا الجامعة بعقوبات قد تعرّض حياتنا الأكاديمية للخطر إذا اخترنا التحدث علانية مرة أخرى”.

وأضافت إن القضية لا تتعلق بشدة العقوبات، بل باستخدام العقوبات لكبح جماح الطلاب. وأضافت أن الإجراءات التأديبية أصبحت أداة لمساعدة الجامعات على تتبع الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات من أجل فلسطين.

ويضيف الموقع أن الجامعات في جميع أنحاء البلاد أمضت هذا الصيف في الاستعداد لمنع النشاط المؤيد للفلسطينيين في الخريف.

في مؤتمر حول سلامة الحرم الجامعي، ناقش أكثر من 450 شخصاً يعملون في هذه القضية، من بين مواضيع أخرى، “الاستعداد للاحتجاجات في الحرم الجامعي، والاستجابة لها والتعافي منها”.

كان هذا الاستعداد واضحاً، حيث استعدت الجامعات، الشهر الماضي، للاحتجاجات المخطط لها حول ذكرى السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وقبل الإضرابات والاحتجاجات المخطط لها في جميع أنحاء مدينة نيويورك، حذر المسؤولون في جامعة كولومبيا المجتمع من الاستعداد للعنف المحتمل. في الليلة التي سبقت الإضراب، أخبرت كلية الحقوق بجامعة كولومبيا الأساتذة باستدعاء شرطة الحرم الجامعي للمحتجين.

لقد أدّت حملة القمع ضد احتجاجات الطلاب إلى سلسلة من القضايا في المحكمة والشكاوى الفيدرالية. رفع طلاب في جامعة كاليفورنيا، إيرفين دعوى قضائية ضد مستشار المدرسة ومجلس الأمناء في تموز/يوليو، قائلين إن الجامعة أوقفت المتظاهرين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. قال المحامي توماس هارفي، الذي يمثل الطلاب، إن الجامعة تزعم أن موعد المحكمة القادم في كانون الأول/ديسمبر غير ضروري لأن عمليات التعليق قد انتهت.

قال هارفي: “تستخدم الجامعة والدولة أي أدوات لديهما لمنع الناس من الاحتجاج على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تم دفع ثمنها من أموال دافعي الضرائب واستثمرت فيها جامعتهم”.

في الشهر الماضي، وجه المدعون العامون تهماً إلى 49 شخصاً على الأقل، بمن فيهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس في إيرفين، بارتكاب جنح لفشلهم في إخلاء المخيمات هذا الربيع. وسوف تستمر جلسات توجيه الاتهامات حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، ولن يتم تقديم القضايا إلى المحاكمة حتى يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط.

رفض مكتب المدعي العام لمدينة سان دييغو جميع التهم الموجهة إلى المحتجين الطلاب في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، لم يظهر المدعون العامون في إيرفين أي إشارة إلى أنهم سيرفضون التهم الموجهة إليهم، حتى وسط مناشدات من رئيسة بلدية إيرفين فرح خان. وقال هارفي، محامي الطلاب، إن الجامعة تخشى فقدان المتبرعين.

وفي أيلول/سبتمبر، تحركت جامعة ميريلاند لإلغاء احتجاج نظمته منظمتا طلاب من أجل العدالة في فلسطين وصوت يهودي من أجل السلام بعد تلقي شكاوى بشأن الحدث. ثم رفعت مجموعة فلسطين القانونية ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية دعوى قضائية بشأن إلغاء الاحتجاج.

في الشهر الماضي، أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً قضائياً أولياً للسماح للمظاهرة بالمضي قدماً. الدعوى، التي تزعم أن الجامعة انتهكت حقوق الطلاب بموجب التعديل الأول بإلغاء الاحتجاج، لا تزال معلقة في المحكمة.

وقالت شذى شاهين، طالبة قانون في السنة الثالثة في جامعة كيس ويسترن، ورئيسة فرع كلية الحقوق لنادي طلاب من أجل العدالة في فلسطين، إن الجامعة حاولت أن تجعل من خلف، رئيس الفرع، عبرة لمن لا يعتبر.

وقالت شاهين: “هناك بالتأكيد عداء في الطريقة التي تعاملوا بها مع يوسف واستخدموه كعقل مدبر لكل ما حدث خلف الكواليس من أجل الدفاع عن فلسطين”.

في آب/أغسطس، بدأت جامعة كيس ويسترن في فرض قواعد جديدة تحكم حرية التعبير ونشاط الاحتجاج. والآن أصبحت الاحتجاجات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصاً تتطلب الحصول على موافقة من لجنة.

وقالت مريم عسار، وهي محامية من ولاية أوهايو تعمل مع الطلاب المحتجين، وكانت قد تخرجت من كلية الحقوق في جامعة كيس ويسترن: “إن الأمر متعمد للغاية، ومدروس للغاية. لهذا السبب فإن اتباعهم لكل هذه الخطوات لإسكاتهم يمثل مشكلة حقيقية”.

وقالت عسار إن التناقض بين معاملة المنظمين المؤيدين للفلسطينيين والمجموعات الأخرى كان صارخاً.

في حين يواجه بعض الطلاب المحتجين انتقاماً من الإداريين، يقول آخرون إنهم واجهوا أيضاً التمييز في الحرم الجامعي. وقد اتهم رجل من نيوجيرسي، في نيسان/أبريل، بتخريب مركز الحياة الإسلامية في جامعة رتجرز-نيو برونزويك في عيد الفطر.

وفي تصريح لموقع “إنترسبت”، قالت ميغان شومان، رئيسة العلاقات العامة في جامعة رتجرز، إن الجامعة تتعاون بشكل كامل مع التحقيق في الحقوق المدنية، وإن الجامعة تأخذ على محمل الجد كل ادعاء بالتحيز.

وقدم طلاب جامعة رتجرز عشرات الشكاوى بشأن التحيز تجاه الطلاب العرب والمسلمين من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس الآخرين.

في تشرين الثاني/نوفمبر، عطل الطلاب المتظاهرون فعالية لجامعة رتجرز مع بروس هوفمان، يصف نفسه بالصهيوني ويعمل كخبير في مكافحة الإرهاب في مجلس العلاقات الخارجية. وقالت مجموعة من أربع طالبات مسلمات يرتدين الحجاب، ولم يكن جزءاً من التعطيل، إنه بعد مغادرتهن الفعالية، اقتربت منهن أستاذة، ووفقاً للطالبة وأصدقائها، الذين أكدوا القصة، صوّرتهم الأستاذة، وطلبت منهن “الابتسام” للكاميرا، واتهمتهن بإفساد الفعالية.

قالت محامية عن مديري الجامعات إنهم خائفون حقاً لأن المانحين منزعجون من حدوث هذا، وهم يتصورون أنهم قادرون على السيطرة على هؤلاء الشباب

قالت الطالبة، التي طلبت، مثل صديقاتها، عدم الكشف عن هويتها خوفاً من انتقام الجامعة: “كانت تشير بإصبعها في وجهي”. قدمت اثنتان على الأقل من الطالبات تقارير تحيز ضد الأستاذة. (رفضت شومان، المتحدثة باسم جامعة روتجرز، التعليق على أسئلة حول مزاعم محددة ضد أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين).

لقد أظهرت الجامعات استعدادها للاستسلام لمطالب المانحين لمحاولة السيطرة على حرية التعبير بين الطلاب. في كيس ويسترن، برأي المحامية عسار أن مثل هذا الضغط قد تم استخدامه.

وقالت عسار عن مديري الجامعات: “إنهم خائفون حقاً لأن المانحين منزعجون من حدوث هذا، وهم يتصورون أنهم قادرون على السيطرة على هؤلاء الشباب”.

عندما بدأ الطلاب المؤيدون لفلسطين في جامعة ماريلاند التخطيط لاحتجاجهم في ذكرى السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قال رئيس الجامعة وغيره من الإداريين في البداية إنهم سيحمون حق المجموعة في عقد الاحتجاج، كما قال آبل أمين، وهو طالب في السنة الرابعة، وعضو مجلس إدارة فرع طلاب من أجل العدالة في فلسطين في المدرسة، والذي ساعد في تنظيم الاحتجاج.

وقال: “ثم بدأوا يشيرون إلى أنهم يتعرضون لضغوط من خلال رسائل البريد الإلكتروني، من خلال منظمات صهيونية مختلفة في الحرم الجامعي وخارجه، للضغط عليهم لإلغاء فعاليتنا”.

بعد فترة وجيزة من التعبير عن دعمهم لحرية التعبير، شرع الإداريون في إلغاء الفعالية. وقالوا إنه كان هناك “تواصل ساحق” بشأن الاحتجاج، حتى مع الاعتراف بأنه لا يشكل أي تهديد.

وقال آبل إنه بعد أن أجبر أمر المحكمة الفيدرالية الجامعة على السماح للاحتجاج بالاستمرار، اتخذت الجامعة إجراءات تقيد المظاهرة. كانت الساحات مكتظة بعناصر الشرطة ورجال استخبارات بالزي المدني، وتم تركيب أجهزة كشف المعادن، وتم نشر مسيرة فائقة الفعالية طوال اليوم. وقد أدى السياج الذي أقامته الجامعة إلى قطع مساحة الاحتجاج إلى النصف تقريباً. (رداً على أسئلة حول الاحتجاج، أشارت حفصة صدّيقي، مديرة العلاقات الإعلامية بالجامعة، إلى بيان صدر في 1 تشرين الأول/أكتوبر من رئيس الجامعة داريل باينز بعد أن قضت المحكمة بالسماح للاحتجاج بالمضي قدماً).

وقال آبل إن الكارثة التي أعقبت الاحتجاج أظهرت تحيز المدرسة ضد الناشطين من أجل فلسطين، وللقوى المؤيدة للحرب، مشيراً إلى أن جامعة ماريلاند تروّج لشراكاتها الإستراتيجية مع مصنعي الأسلحة مثل لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان.

وقال: “هذا مجرد جزء من نمط رأيناه، حيث يتم التعامل معنا باعتبارنا تهديداً، ويُفترض أننا نشكل خطراً على الطلاب، وخطراً على الجامعة”.

وأشارت عسار إلى أن قمع النشاط المؤيد لفلسطين في الحرم الجامعي بدأ قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر بوقت طويل، بما في ذلك في جامعتها الأم. عندما كانت عسار طالبة قانون، في عام 2022، ندد رئيس جامعة كيس ويسترن إريك كالر بتصويت حكومة الطلاب على سحب الاستثمارات من الشركات التي تضرّ بالفلسطينيين، ووصفه بأنه “ساذج” ومعادٍ للسامية.

وقبل سنوات، في عام 2017، أدان مستشار جامعة ويسكونسن ماديسون تصويت حكومة الطلاب لتمرير تشريع يدعو الجامعة إلى سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في إسرائيل.