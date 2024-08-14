إنتر ميامي الأمريكي يودع كأس الدوريات في غياب ميسي

إسطنبول: ودع فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، حامل اللقب، كأس الدوريات من دور الـ16 في غياب قائده ليونيل ميسي، بخسارته أمام كولومبوس كرو، بثلاثة أهداف لاثنين، الأربعاء، على ملعب “لوور دوت كوم فيلد” بأوهايو.

وتواصل غياب النجم الأرجنتيني وقائد الفريق عن صفوف إنتر ميامي منذ تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن مع منتخب بلاده أمام كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024، حيث لا يزال يخضع لعملية التعافي.

ونجح فريق كولومبوس كرو في قلب الطاولة على إنتر ميامي بريمونتادا مثيرة بعد أن قلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف لاثنين.

افتتح الباراغواياني ماتياس روخاس التسجيل لإنتر ميامي، في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، وأضاف زميله ومواطنه دييغو غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وقلص كريستيان راميريز، الفارق لكولومبوس كرو في الدقيقة 67، وعادل زميله الأوروغواياني دييغو روسي النتيجة في الدقيقة 69، قبل أن يخطف اللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة، تأهل كولومبوس إلى ربع النهائي، حيث سيواجه نيويورك سيتي إف سي، الأحد المقبل، الذي تأهل بدوره بعد الفوز على تيغريس المكسيكي بهدفين لواحد.

وتعد كأس الدوريات، التي توج إنتر ميامي بنسختها الأولى، مسابقة ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي، وتضم جميع أندية الدرجة الأولى في البلدين.

(الأناضول)