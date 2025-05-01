إنتر ميامي بقيادة ميسي يودع بطولة دوري أبطال الكونكاكاف

لندن: ودع فريق إنتر ميامي الأمريكي منافسات بطولة دوري أبطال الكونكاكاف بعدما خسر أمام فريق وايتكابس فانكوفر 1 / 3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب الدور قبل النهائي بالبطولة أمس الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش).

وكان فانكوفر أنهى مباراة الذهاب متقدما 2 / صفر، وتمكن من قلب تأخره أمام إنتر ميامي في مباراة الإياب ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 1.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لميامي، كما أنها المباراة الرابعة التي يفشل فيها ميسي في تسجيل الأهداف.

ومنح خوردي ألبا إنتر ميامي بداية مثالية، حيث قلص الفارق بعد تسع دقائق من بداية اللقاء عندما استغل تمريرة لويس سواريز وسجل الهدف الأول.

ولكن تحولت المباراة لصالح فانكوفر مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل هدفين في ظرف ثلاث دقائق.

وسجل بريان وايت هدف التعادل بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، وأضاف بيدر وفيتي الهدف الثاني بعدها بلحظات.

وسجل سيباستيان بيرهالتر، الذي لعب دورا في أول هدفين، الهدف الثالث قبل 19 دقيقة من نهاية اللقاء.

(د ب أ)