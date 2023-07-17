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إنتر ميامي يقدم نجمه الجديد ليونيل ميسي أمام الجماهير- (فيديو)

منذ 44 دقيقة

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لندن: قدم نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم (إم إل اس) نجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام جماهير الفريق، في فعالية خاصة أقيمت في استاد “دي آر في بينك”.

وخلال الاحتفالية التي جرى بثها على الهواء مباشرة، قام ميسي (36 عاما) بمعانقة مالك النادي ديفيد بيكهام قبل أن يتسلم قميصه بالفريق، والذي يحمل رقم “10”.

وقال ميسي في كلمته للجماهير: “أود التقدم بالشكر لكل الناس في ميامي على ترحيبهم بي وحبهم لي منذ أن وصلت إلى هذه المدينة”.

وأضاف ميسي في الكلمة التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”: “الحقيقة أنني متحمس للغاية وسعيد للغاية بالتواجد هنا في ميامي معكم”.

وتابع النجم الأرجنتيني: “لا أطيق انتظار التدرب والمنافسة. أنا هنا بالرغبة التي كانت دائما لدي، وهي التنافس والسعي للفوز ومساعدة النادي على مواصلة التقدم”.

وامتلأت مدرجات الاستاد بالحضور، رغم تأجيل الفعالية لبعض الوقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال بيكهام إن الفعالية تمثل ترحيبا نموذجيا بواحد من أعظم من لعبوا كرة القدم على الإطلاق.

وأضاف: “الحقيقة أننا بين جماهيرنا هنا، ونحتفل بهذه اللحظة… هذا ما صنعناه ونحن فخورون للغاية بذلك”.

كذلك جرى تقديم لاعب خط وسط برشلونة السابق سيرخيو بوسكيتس أمام الجماهير، وذلك بعد ساعات من إعلان نادي إنتر ميامي التعاقد معه رسميا.

وكان بوسكيتس (35 عاما)، الذي قضى مسيرة طويلة في برشلونة، قد رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي وسيلعب إلى جانب زميله السابق ميسي، الذي جرى الإعلان رسميا عن صفقته السبت.

(د ب أ)

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