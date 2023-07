إنتر ميامي يقدم نجمه الجديد ليونيل ميسي أمام الجماهير- (فيديو)

لندن: قدم نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم (إم إل اس) نجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام جماهير الفريق، في فعالية خاصة أقيمت في استاد “دي آر في بينك”.

وخلال الاحتفالية التي جرى بثها على الهواء مباشرة، قام ميسي (36 عاما) بمعانقة مالك النادي ديفيد بيكهام قبل أن يتسلم قميصه بالفريق، والذي يحمل رقم “10”.

Lionel Messi is officially presented as an Inter Miami player 🇺🇸

The iconic number 10 is back! 🤩 pic.twitter.com/HBVvbdqPiH

