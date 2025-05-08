إنتر ميلان “الأوروبي” يتمسك بآمال المنافسة على الدوري الإيطالي

روما: يدخل إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي، مواجهة تورينو يوم الأحد، في الجولة 36 من المسابقة، وهو منتشٍ بتألقه الأوروبي بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح إنتر ميلان في الفوز على برشلونة الإسباني 3/4، يوم الثلاثاء، في إياب قبل نهائي المسابقة، ليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي الذي يستضيفه ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية يوم 31 مايو/ أيار الجاري.

ويسعى إنتر ميلان إلى تحقيق الفوز، متشبثا بآماله في المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر نابولي، الذي يواصل طريقه لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه.

وبقيادة مدربه سيموني إنزاغي، يدرك إنتر ميلان أن أي نتيجة غير الفوز في مواجهة تورينو تعني نهاية آمال الفريق في الفوز باللقب، خاصة مع تبقي جولتين بعد نهاية تلك المباراة الصعبة.

ويحتل تورينو المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، وسيخوض المباراة دون أي ضغوط، خاصة وأنه بعيد كل البعد عن مراكز التأهل للبطولات القارية الموسم المقبل، كما أنه يبتعد بفارق 18 نقطة عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية، قبل ثلاث جولات من النهاية.

بدوره، يستضيف نابولي فريق جنوه، يوم الأحد أيضا، وهو يسعى لتحقيق الفوز الذي يقربه خطوة إضافية من لقب المسابقة.

وعلى النقيض من الموسم الماضي، جاء الموسم الحالي مثمرا بالنسبة لنابولي الذي يتصدر الترتيب حاليا ويتأهب لتحقيق اللقب بعدما استغل تعثر إنتر ميلان في أكثر من جولة، ويسعى رجال المدرب أنطونيو كونتي إلى تحقيق فوز جديد يجعل الفريق يقترب من ملامسة اللقب.

وضرب الفريق أكثر من عصفور بحجر هذا الموسم، حيث تحسن أداؤه وظل ضمن الأربعة الكبار طوال فترات الموسم، كما أنه استغل تعثرات منافسيه أتالانتا ومن بعد إنتر ميلان ليرتقي إلى الصدارة، ليصبح حلم الفوز باللقب الرابع قريبا للغاية.

وفي مواجهة أخرى، يستضيف أتالانتا فريق روما، يوم الاثنين، في مباراة ستكون الكلمة العليا فيها للطموحات الأوروبية للفريقين، حيث يسعى كلاهما إلى بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 68 نقطة، فيما يحتل روما المركز الخامس برصيد 63 نقطة، وهو يبتعد بفارق الأهداف فقط خلف يوفنتوس الرابع.

وعلى الجانب الآخر، حقق روما عشرة انتصارات في آخر 12 مباراة له ببطولة الدوري، ليرتقي إلى المراكز الأولى بعد معاناة كبيرة في بداية الموسم، حيث أقال الفريق مدربه دانييلو دي روسي ثم الكرواتي يورتشيتش، قبل أن يتم تعيين المخضرم كلاوديو رانييري الذي يقدم فترة رائعة مع الفريق منذ توليه المهمة.

ويوم السبت، يلعب يوفنتوس مع ضيفه لاتسيو، في مباراة قوية من أجل المنافسة على المراكز الأوروبية أيضا.

ويحتل يوفنتوس، بقيادة إيغور تيودور، المدرب السابق للاتسيو أيضا، المركز الرابع برصيد 63 نقطة بفارق الأهداف عن روما، وكذلك عن لاتسيو، منافسه في المباراة المقبلة.

وبعد فترة سيئة تعرض فيها الفريق للعديد من الانتكاسات وتمت إقالة مدربه تياغو موتا، قبل تعيين الكرواتي تيودور، لاعب يوفنتوس السابق أيضا، والذي تحسنت النتائج على يده نوعا ما ، بالنظر إلى خروج الفريق من كافة المسابقات هذا الموسم.

على الجانب الآخر، قدم لاتسيو بداية موسم ممتازة، قبل أن يودع البطولة تلو الأخرى، كما أنه خرج من دور الثمانية بالدوري الأوروبي على يد مفاجأة البطولة بودو جليمت.

ويلعب ميلان مع بولونيا، غدا الجمعة، في مباراة ستتكرر يوم الأربعاء أيضا، لكن ليس في حسابات الدوري، بل في نهائي كأس إيطاليا.

وفاز ميلان بصعوبة في الجولة الماضية على جنوه بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل بولونيا مع يوفنتوس، وتنبع صعوبة المباراة كونها واحدة من مواجهتين قمة في الإثارة بين الفريقين.

ويحتل ميلان المركز التاسع برصيد 57 نقطة، وهو بعيد عن مراكز التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل بفارق ست نقاط، فيما يحتل بولونيا المركز السابع برصيد 62 نقطة، وتفصله نقطة واحدة فقط عن الوصول لدوري أبطال أوروبا.

وفي باقي المباريات، يلعب كومو مع كالياري، وإمبولي مع بارما وأودينيزي مع مونزا وهيلاس فيرونا مع ليتشي وفينزيا مع فيورنتينا.

(د ب أ)